我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

太極門Santa Clara道館10月開幕 將辦3場表演

記者徐蓓蓓／南灣報導
太極門庫比蒂諾道館弟子合影。（記者徐蓓蓓／攝影）
太極門庫比蒂諾道館弟子合影。（記者徐蓓蓓／攝影）

為慶祝太極門氣功養生學會Santa Clara道館盛大開幕，太極門將於10月6日（周五）、10月7日（周六）在「聖荷西表演藝術中心 （San Jose Center for the Performing Arts)」舉辦三場融合武術、音樂、舞蹈與戲劇的精彩文化展演。活動為文化親善交流公益演出。

「溯古還原」展演劇照。（太極門庫比蒂諾道館提供）
「溯古還原」展演劇照。（太極門庫比蒂諾道館提供）

6日晚間7時至9時的「溯古還原」是曾經在澳洲雪梨歌劇院、2000年奧運、美國國會山莊、西雅圖火炬大遊行、洛杉磯好萊塢劇院、迪士尼樂園、台北國家戲劇院、2017年世大運展演並拜訪世界101個國家演出的經典劇目。主旨是用愛與良心促進和平文化，促成聯合國將每年4月5日定為「國際良心日」。透過「溯古還原」，帶領觀眾穿越時空回到宇宙初始，到太極運轉萬物化成，四季更迭、武術源起，從中體會人與大自然密不可分的關係，以及人類的發展與世界的未來。

太極門更將在這個重要的里程碑時刻舉辦隆重莊嚴的「世界之愛和平鐘」鳴鐘儀典，邀請重要領袖一同為世界祈福，希望人人平安健康幸福，世界和平永續。

10月7日下午2時至5時、晚上7時至10時，將分別演出兩場的「文化瑰寶，祝禱傳愛」，呈現古文化新生命。節目內容高潮迭起，包括氣勢磅礴的太極門鼓陣、旗陣，西方愛的天使、東方八仙與神龍、鳳凰、孔雀、祥獅、麒麟五大祥獸賜福人間。結合舞蹈與武術的俠女劍舞、LED聲光融合現代俠客等精彩表演。

壓軸更是熱力十足，充滿活力的太極門新生代Energy Boy & Energy Girls帶來動感舞蹈、搖滾歌曲「Power of Love」、「世界之愛搖滾版」，引動人們心中熱情，更以「Let Love Light Up Your Life」大合唱傳達以良心點亮世界的理想。

太極門為古傳氣功武術修行門派，源自於代代相傳的道家傳統，深蘊智慧的源泉，以傳承太極文化、促進世人身心靈健康為宗旨，為國際性非營利的公益文化團體。2000年起掌門人洪道子博士在加州成立兩間太極門道館。今年10月將在聖他克拉拉和巴沙迪那兩地分別舉辦新道館開幕。

加州 迪士尼 澳洲

上一則

抗通膨 科學、理性消費很重要

下一則

華人從事幼教 「灣區華人幼教協會」孫立葳用專業知識 幫助圓夢

延伸閱讀

橙縣安養院男護工性侵失智長者 獲刑1年緩刑6年

橙縣安養院男護工性侵失智長者 獲刑1年緩刑6年
布碌崙正義獎 頒5傑出女性

布碌崙正義獎 頒5傑出女性
武術世錦賽300人太極秀 徵表演者

武術世錦賽300人太極秀 徵表演者
真武門中華武術學校 宏揚全方位中華武術

真武門中華武術學校 宏揚全方位中華武術
太極門Santa Clara道館十月盛大開幕 經典劇碼連續上演

太極門Santa Clara道館十月盛大開幕 經典劇碼連續上演

熱門新聞

潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家