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加州高溫天氣 恐延至秋冬季 官員：政府結合社區 應對酷暑

記者徐蓓蓓／南灣報導
加州氣候變化讓極端高溫天氣變得更漫長、更危險也更持久。圖為納涼中心。（EMS提供）
加州氣候變化讓極端高溫天氣變得更漫長、更危險也更持久。圖為納涼中心。（EMS提供）

加州絕大多數地區高溫目前暫時緩解，但專家說，這樣理想的狀況並不會持久，極端高溫天氣還將繼續。如何才能更好地提升公眾防範意識，尤其是服務不足、非常孤立的地區？在提升社區抗災能力方面有哪些成功的經驗？還有哪些挑戰？

凱伊（Braden Kay) 是加州州長計畫與研究辦公室極端高溫項目新任經理。他在26日舉行的少數族裔媒體(EMS)座談會上表示，氣候變化讓極端高溫天氣變得更漫長、更危險也更持久。「極端高溫持續整個夏天，延伸到秋季甚至冬季，」他說，「『加州高溫應對項目』聚焦邊緣弱勢群體，涉及使用9種不同語言的3800萬人。」他認為，氣候變化應該被稱為「氣候紊亂」。「我們並不一定知道我們什麼時候會經歷這些製造頭條新聞的酷暑天。」

凱伊指出，政府工作的重點應該是如何保證極端天氣下人們正常健康的生活。要提升人們的認知，確保他們從可靠的途徑獲得信息，而不是道聽途說。他提到之前在亞歷桑納州的成功經驗，政府、社區和學校聯合起來，為移動住宅社區提供可靠的報警系統、臨時的樹蔭、空調和供電，確保社區和弱勢群體能有足夠的資源應對高溫。

凱伊說，有些社區囤積雨水備用，而洛杉磯和聖地牙哥使用特殊地磚和樹蔭避暑，取得了很好的效果，證明了長期投資基礎設施建設的意義。

聖荷昆縣公共健康服務局代伯帕克（Maggie Park)表示，她所在的地方今夏氣溫曾高達115華氏度。酷熱導致的死亡是可以避免的。「一遍又一遍地去重複預防信息非常重要。」

帕克說：「低收入和少數族裔群體受到熱浪的衝擊遠遠超過其他群體。聖荷昆泉縣境內都有納涼中心，並且有免費接駁車前往。但遊民群體無法享受這一服務，因為他們通常不願意離開他們的帳篷和物品。義工只好帶著冰水和其他物資發放給他們。」

「對於空氣質量差的社區來說，打開窗戶通風也不可行，」帕克說。

El Concilio服務項目副主席休斯頓（Ines Ruiz-Huston)說，開派對是向社區提供信息的好辦法。很多人都怕開空調費錢。那就把他們帶到納涼中心去。

布特縣環境委員會成員西農尼莫斯(Patrizia Hironimus)表示，挑戰圍繞著社會經濟濾鏡展開，比如「怎樣裁剪硬紙板來抵擋從窗口襲來的熱浪。」她說，最大的挑戰就是高溫本身。地表溫度可能高達110度。植樹是應對「城市熱島效應」的有效方法。

「殘障權利教育和防禦基金」執行主任亨德森（Susan Henderson)說，加州每四個人裡就有一個有某種形式的殘障，其中很多是長者。他們需要有安全便利設施和空調的住房，以及前往納涼中心的交通。對於弱勢群體來說，沒有空調，或者空調費用太貴，沒有交通工具，被忽視，限電和斷電都是非常嚴峻的挑戰。

凱伊在回答記者提問時表示，「讓高溫地區的居民意識到即將到來的熱浪和發生的頻率，是前所未有的挑戰。通過可靠的途徑不斷播報這一訊息，就尤其重要。」

高溫 加州 熱浪

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