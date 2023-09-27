華人從事幼教 「灣區華人幼教協會」孫立葳用專業知識 幫助圓夢

在華人幼教協會的的幫助下，註冊雙語幼教課程，語言不再是障礙。（灣區華人幼教協會提供）

孫立葳是紐約哥倫比亞大學幼教系博士。已經在灣區 迪安薩學院幼教系耕耘17年的她，2010年創立了非營利組織「灣區華人 幼教協會」，專門幫助希望在美國從事幼教事業的華人圓夢。

孫立葳說，她常常遇到來美之前有很好學歷、想從事幼教工作或開辦幼稚園的華人，因為語言的障礙或是對流程的不熟悉，而無法如願。多年來，她利用自己的專業知識，通過灣區華人幼教協會的平台，幫助有需要的華人註冊課程、積累職業培訓時數，指導申請美國幼教證書甚至開園證書。

在華人幼教協會的的幫助下，註冊雙語幼教課程，語言不再是障礙。也可以用中文以優惠價格學習和拿到幼教必備的急救證書。孫立葳的很多學生都已經拿滿幼教課程的學分、進入到灣區各個雙語幼稚園工作。

但要保持幼教資格，還需要持續參加職業培訓，5年需要105個小時的培訓時間積累。幼教協會定期提供免費的職業培訓，方便會員持續學習保留幼教資質。還每三個月舉辦一次教師及園長論壇、供大家交流教學和辦學經驗。

孫立葳表示，自己十數年的幼教教育 公益事業非常有意義。在華人幼教協會幫助下進入幼教行業的學員，已經遍布灣區各個雙語幼稚園。也有希望能學習更好教養方式而加入的家長，不但對幼教產生興趣，還自己開設了幼稚園。

位於庫比蒂諾的迪安薩學院目前是灣區唯一開設中文雙語幼教課程的學校。最近一期課程已於9月25日開課，目前已經滿員。學員會在此學習從事美國幼教工作所必須的五門課程，拿到必要學分後就可以合法從事幼教工作。

更多信息可以訪問灣區華人幼教協會網站https://www.baece.org，或聯繫孫立葳[email protected]。