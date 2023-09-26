金山喬登高中 開設摩托車課程

舊金山喬登高中提供摩托車設計、維護與操作課程，是全國唯一提供這類課程的學校。(Getty Images)

四年前，舊金山 小型高中喬登高中(June Jordan School for Equity)開始提供摩托車設計、維護與操作課程。這是全國唯一一所提供這類課程的學校，課程教師教導學生從摩托車拆解到騎車的所有知識。

2019年設立這門課後計畫的教師西吉伯瑟(Andre Higginbotham)告訴「舊金山觀察家報」，對一所主要服務來自舊金山有色人種工人階級Excelsior社區學生的學校來說，這門課程的重要性不能被忽視。

他指出，絕大部分學生都是在當地生長，居民已經在社區生活了三個世代；儘管過去15年環境出現很大變化，但可以發現，大部分仍是拉丁裔、菲律賓裔、黑人 與工人階級。當地社區也是舊金山汽車文化中心，可以發現低底盤車與轎跑車在米慎街(Mission Street)行駛，年輕孩子騎越野摩托車呼嘯而過。

西吉伯瑟表示，這些孩子因為他們熱情所在而被妖魔化。這就是這堂課程的意義所在，為了能在四個街區騎車，必須掌握一定程度的物理與幾何知識。

課後計畫源自於一個想法，舊金山Excelsior社區孩子已具備騎車技能，但需要學習更多知識。較有經驗的學生指導新手如何正確抬起倒下的摩托車，因為其重量超過100磅，對大部分青少年來說，並非易事。

這些學生明年有機會在學校後山騎車，但首先必須掌握知識，包括抬起摩托車、識別車上所有部分，還有如何正確加速。課程稱為「騎車新手與朝向專業」(Beginners Riders and Aspiring Professionals)，疫情 爆發之前約從十多名學生開始上課。兩年後，教師將計畫擴大，並增加摩托車隊與經費，課程於2022年籌集2萬元，今年目標是專為設備與工具籌募2萬5000元。

學生不需要具有任何經驗與設備，就可加入課程。計畫提供工具、安全設備與摩托車，僅請學生抱持「積極態度、耐心與開放胸懷」。

教師西吉伯瑟也設定一個五年計畫，專門為對摩托車維修與工程有興趣的年輕女孩建立課程，並與舊金山市立學院合作，學生或獲得雙重學分。計畫還將協助對學習汽車產業有興趣學生，進入相關合作學校。