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勇士教頭柯爾：五小陣容 會有好成績

記者劉先進／舊金山報導
教頭柯爾說，柯瑞、格林、湯普森、維金斯和保羅的先發陣容，「考慮到他們的天賦，多才多藝和得分能力，很難想象這套陣容打得不好。」（記者劉先進╱攝影）
教頭柯爾說，柯瑞、格林、湯普森、維金斯和保羅的先發陣容，「考慮到他們的天賦，多才多藝和得分能力，很難想象這套陣容打得不好。」（記者劉先進╱攝影）

金州勇士新賽季教練和總經理25日舉行記者會。教頭柯爾說，在老將保羅（Chris Paul）加盟後，還未決定是否先發五小陣容。但他自信，柯瑞、格林、湯普森、維金斯和保羅的五小陣容會打出好成績，「考慮到他們的天賦，多才多藝和得分能力，很難想像這套陣容打得不好。」

今年夏天，勇士老將柯瑞、格林、湯普森和保羅，在拉斯維加斯、洛杉磯和舊金山訓練。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr. ）表示，不管球員是在南加州，還是在拉斯維加斯訓練，球隊在休賽期的聯繫很緊密。8月時，柯瑞（和其他球員在一起）在練習。保羅早上6時搭乘西南航空的航班，來灣區訓練。「這些人都在努力工作，我對大家在9月份的狀態感覺很好。」

柯爾說，球隊有六個球員（柯瑞、格林、湯普森、維金斯、保羅和魯尼）可以首發，但每晚只能選五個。「我還沒有挑選先發球員，要看看訓練營的情況。試試不同組合。這六個球員都會打較長時間。如果某套陣容奏效，那每個人必須擁抱，不管誰先發誰替補。只有全隊支持才能成功，我很瞭解這些球員，也正在加深對保羅的瞭解。在他們看來，贏球比什麼都重要。我很有信心，會想出辦法，球員們也會接受並找到辦法。」

對於勇士柯瑞、湯普森、格林、維金斯，加保羅的可能首發陣容，柯爾說，會在訓練和表演賽中看看效果如何。「考慮到他們的天賦，多才多藝和得分能力，很難想像這套陣容打得不好。如果讓魯尼打中鋒，搭配其他四個小個子，效果會不錯。」

柯爾強調，魯尼和格林搭配多年，可能是聯盟少有的獨特四、五號位陣容，「多數球隊會放上四個射手，我們還是放上兩個大個子，很有效率，但我們也一直有變化，在打小球陣容。」

柯爾調侃說，他很喜歡保羅，因為相比於發短訊，他更愛電話溝通，是個老派的球員。他記得數年前，當保羅所在的鳳凰城太陽擊敗勇士時，他將保羅拉到場邊，「我告訴他，有多麼欽佩他的籃球智慧和競爭性。在2015年全明星賽，我們合作過一場比賽。保羅最後五分鐘掌控比賽，我們的球隊贏球。執教這傢伙，一定很有趣。」

作為幫助勇士奪得四個冠軍的功勛教頭，柯爾的合同還剩下一年。他表示，在最後一年合同執教感覺很舒服，想留在勇士繼續執教，「我知道總經理小鄧利維和東主拉柯布（Joe Lacob）希望我留在這裡。我很自信，會搞定續約合同的問題。但對此沒有絲毫壓力。無論合同剩下最後一年還是延長，我都完全有能力執教，我完全期望留在勇士。」

總經理小鄧利維說，球隊在休賽期的聯繫很緊密。（記者劉先進╱攝影）
總經理小鄧利維說，球隊在休賽期的聯繫很緊密。（記者劉先進╱攝影）

勇士 柯瑞 加州

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