我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

屋崙12商業活動區降低速限 果谷區限速20哩

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃表示，通過政策、基礎設施和環境設計降低速限，是實現城市街道安全的關鍵策略。（視頻截圖）
屋崙市長盛桃表示，通過政策、基礎設施和環境設計降低速限，是實現城市街道安全的關鍵策略。（視頻截圖）

屋崙市長盛桃、市議長勵琪（Nikki Bas）、市議員加洛（Noel Gallo）、拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran）和屋崙交通局總監凱利（Fred Kelley）25日聯合宣布，在果谷區（Fruitvale）以及其他11個商業活動區降低速限，以保護在這些地區生活、工作和依賴公共交通的人們，幫助吸引更多顧客。其中果谷區的新速限為時速20哩。

速限降低是執行屋崙全市安全街道（SOS）計畫的一部分。預計該計畫將繼續推廣到屋崙其他地區，在未來數年內，限速路段總計26.5哩，涵蓋50多條商業活動區走廊。

25日，工作人員在果谷大道（Fruitvale Avenue）旁公布了一個新的速限標誌，將速限從時速25哩降至20哩。盛桃說，每周都有兩名屋崙人在街道上的交通事故中喪生或重傷。四分之一的交通死亡事故與不安全速度有關，「通過政策、基礎設施和環境設計降低速度限制，是實現城市街道安全目標的關鍵策略。我們知道城市設計，可以幫助和支持駕駛員的駕駛方式。」

屋崙市府表示，將於本周末之前設置新限速標誌的道路包括Fruitvale Avenue夾東15街到東10街路段，23 街夾Foothill路到國際大道（International Boulevard），14街夾Broadway到Oak街。Foothill路的兩段路，分別是，夾Rutherford和High街，夾Congress Ave和Cole街。

盛桃表示，作為 「行人安全月」活動的一部分，還要提醒並敦促駕駛員遵守車速限制，在人行橫道上禮讓行人，在街道上看到騎自行車的人時也要禮讓他們。

凱利說，僅僅在加州，2022年就有1100人在步行時喪生。屋崙也未能倖免。勵琪表示，速度是致命的。更高速度的車輛會導致更嚴重的行人碰撞事故。而充滿活力的企業吸引了步行、騎自行車和汽車的人們。

加洛表示，那些超速行駛的汽車，其中有一半甚至沒有駕照，「我們需要能夠執行這些規則，是的，有些社區的個人可能會被處罰，但底線是為了孩子的安全。」

州長紐森近兩年前簽署法案，允許城市在汽車、行人和自行車交通繁忙的商業區將速度限制降低5哩/小時。數十年的研究表明，降低速度可以減少碰撞事故的發生，降低致命性。在法案實施之前，加州的速度限制主要通過道路上駕駛員的平均速度得出。

屋崙果谷區（Fruitvale）和其他11個商業活動區，降低車輛速限，以保護行人...
屋崙果谷區（Fruitvale）和其他11個商業活動區，降低車輛速限，以保護行人交通安全，並幫助吸引更多顧客。（取自市府推特）

屋崙 加州 駕照

上一則

罵鄰居「愚蠢華人」西雅圖警涉歧視遭停職

下一則

40億美元 亞馬遜投資AI公司

延伸閱讀

灣區本周或降雨 部分城市有強風

灣區本周或降雨 部分城市有強風
無證客紛湧藍州 民主黨人陷分歧

無證客紛湧藍州 民主黨人陷分歧
澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強
屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖
為屋崙前警長「平反」 仲裁員：應撤銷懲戒

為屋崙前警長「平反」 仲裁員：應撤銷懲戒

熱門新聞

潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。(Getty Images)

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

2023-09-19 00:48
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00
旅行社經辦人小河下跪，向顧客雷太太和兒子John·雷道歉。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠旅行社被投訴收費高、扣護照 經辦人下跪道歉

2023-09-18 21:37
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

2023-09-18 13:42

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加