屋崙12商業活動區降低速限 果谷區限速20哩

屋崙市長盛桃表示，通過政策、基礎設施和環境設計降低速限，是實現城市街道安全的關鍵策略。（視頻截圖）

屋崙 市長盛桃、市議長勵琪（Nikki Bas）、市議員加洛（Noel Gallo）、拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran）和屋崙交通局總監凱利（Fred Kelley）25日聯合宣布，在果谷區（Fruitvale）以及其他11個商業活動區降低速限，以保護在這些地區生活、工作和依賴公共交通的人們，幫助吸引更多顧客。其中果谷區的新速限為時速20哩。

速限降低是執行屋崙全市安全街道（SOS）計畫的一部分。預計該計畫將繼續推廣到屋崙其他地區，在未來數年內，限速路段總計26.5哩，涵蓋50多條商業活動區走廊。

25日，工作人員在果谷大道（Fruitvale Avenue）旁公布了一個新的速限標誌，將速限從時速25哩降至20哩。盛桃說，每周都有兩名屋崙人在街道上的交通事故中喪生或重傷。四分之一的交通死亡事故與不安全速度有關，「通過政策、基礎設施和環境設計降低速度限制，是實現城市街道安全目標的關鍵策略。我們知道城市設計，可以幫助和支持駕駛員的駕駛方式。」

屋崙市府表示，將於本周末之前設置新限速標誌的道路包括Fruitvale Avenue夾東15街到東10街路段，23 街夾Foothill路到國際大道（International Boulevard），14街夾Broadway到Oak街。Foothill路的兩段路，分別是，夾Rutherford和High街，夾Congress Ave和Cole街。

盛桃表示，作為 「行人安全月」活動的一部分，還要提醒並敦促駕駛員遵守車速限制，在人行橫道上禮讓行人，在街道上看到騎自行車的人時也要禮讓他們。

凱利說，僅僅在加州 ，2022年就有1100人在步行時喪生。屋崙也未能倖免。勵琪表示，速度是致命的。更高速度的車輛會導致更嚴重的行人碰撞事故。而充滿活力的企業吸引了步行、騎自行車和汽車的人們。

加洛表示，那些超速行駛的汽車，其中有一半甚至沒有駕照 ，「我們需要能夠執行這些規則，是的，有些社區的個人可能會被處罰，但底線是為了孩子的安全。」