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李維球場非美足利潤 聖他克拉拉市分不到

編譯組
李維球場上個會計年度非美足活動賺進880萬元，聖他克拉拉市一毛都分不到。 （美聯社）
李維球場上個會計年度非美足活動賺進880萬元，聖他克拉拉市一毛都分不到。 （美聯社）

編譯組╱聖他克拉拉市25日電

雖然去年李維球場（Levi′s Stadium）在非美式足球（non-NFL）活動方面賺得了 880 萬元的利潤。但由於與舊金山 49人隊之間的法律糾紛，這部分利潤將不會畫入聖他克拉拉市的通用基金（general fund）。

49 人隊管理在這座城市擁有的球場舉辦的非美足活動，其中大約一半的利潤通常會歸還給球場管理局（負責監管李維球場的機構）。而其餘的利潤則應該流入城市的通用基金，用於支付圖書館、公共安全和公園等服務的費用。但根據聖他克拉拉市議會上周審查的一份報告，在截至 2023 年 3 月 31 日的 2022-23 會計年度，這種情況並沒有發生。

在此期間，球場共舉辦了七場售票的非美足活動：六場包括酷玩樂隊（Coldplay）和搖滾巨星Elton John在內的音樂會和一場英式足球比賽，以及 69 場大型非售票特別活動。

財務總監李（Kenn Lee）在上周的會議上告訴議會，在今年早些時候審議預算時，市政府的法律團隊選擇將聖他克拉拉市的一半利潤放入法律應急基金，「因為根據與 49 人隊的仲裁結果，可能會出現潛在的責任。」

雙方的訴訟歷史悠久，目前正就公共安全費用問題爭執不下。上一財年，球場為49人隊的比賽支付了 570萬元的公共安全費用，其中 460萬元來自市政府的直接費用，110 萬美元來自外部機構。

目前，市政府與球隊之間的爭議在於年度公共安全費用的上限。由於實際的安全費用已經超過了上限，因此關於誰應該為美足比賽的超額費用買單的爭論已經持續了數年之久。

市長吉爾莫（Lisa Gillmor）說，球場歷來難以為城市帶來收益，令她擔心。市府本應從球場獲得巨大收益。

49人隊首席財務官威爾海姆（Peter Wilhelm）在聲明中反駁了市長的說法，稱最近的財務報告 「證明了李維球場一直以來的良好運營和成功。」

他指出，聖他克拉拉市向自己的球場收取的公共安全費用是全國所有場館中最高的，與此同時，數百萬元的酒店附加費，以及遊客在李維斯球場參加活動時對當地經濟的推動，都讓市政府直接受益。

在會議上，市議員貝克（Anthony Becker）表示，他相信市政府和球場 「正朝著正確的方向前進，因為市政府有能力償還債務。」

利潤 足球 預算

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