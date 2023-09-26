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庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

編譯組
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

編譯組╱灣區25日電

據Fox電視台報導，南灣一家越南餐館的一名顧客被迫支付 18%的小費。因為餐館規定，任何 一人或一人以上的餐桌都必須支付這筆附加費。

一張在庫比蒂諾市的Pho Ha Noi 餐廳拍攝的收據照片，隨後被發布到 Reddit 的 「輕度憤怒」（mildly infuriating）主題中，曝光了該政策。該收據上面寫著：「包含 18.00% 的服務費。對於一人或以上的聚會，將自動收取 18.00% 的小費。如有任何疑問，請與經理聯繫。」

Reddit 用戶 「TRTL2k 」分享了這張照片，並寫道：「這家餐廳對一人或以上的聚會自動收取 18%的服務費。我見過餐廳在大型聚會時收取小費，但從未見過一人的聚會收取小費！」

這篇帖子引發了近 5000 條評論，許多用戶都被這項收費激怒了。收據還顯示，這頓飯有三個項目，小計 49.50 美元。根據貼出的收據，加上4.52 元的銷售稅和 8.91元的18% 附加費後，顧客需要支付高達 62.93 元。

許多網友在評論這張照片時表示，如果是自己，也不會支付這筆高得離譜的費用，還有人表示自己也遇到過類似的情況。

一位用戶寫道：「在我看來，這就是小費。」還有人寫道：「對於一人或以上的聚會？這不就是每個人都要收 18% 的費用的變態說法嘛。」「老實說，我會直接走人，」另一位網友回應道。還有人說 ：「去他的。」

還有人表示，這項收費會讓他們永遠遠離這家餐廳。一位用戶說：「真是失去顧客的好辦法。」另一位補充說：「別再去那裡了。」

「我會拒絕付款，直到他們取消收費。如果他們沒有事先披露，這就是違法的。一旦他們取消了收費，就不要給小費，付了賬單就再也不會來了，」另一位用戶說。

該帖子發布之際，八月通貨膨脹連續第二個月加速，逆轉了之前的下降趨勢。消費者仍在努力應對日常用品成本的上漲。

勞工部（Labor Department）20日表示，消費者價格指數（衡量汽油、食品雜貨和房租等日常用品價格的廣泛指標）在八月份比前一個月上漲了 0.6%。

勞工部 越南 灣區

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