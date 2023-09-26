聖縣擴展補助金 投資兒童保育

在矽谷地區，要進連鎖保育所，一般需有6至12個月的排期。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg)日前宣布，將通過一項「兒童保育擴展補助金項目」，用以對兒童保育重點投資 。聖縣與「山谷健康基金（Valley Health Foundation)」簽訂合同，由基金管理該項目，機構和家庭兒保機構都可以申請。

項目資金主要來源於「美國拯救計畫法案（American Rescue Plan Act)」下的聯邦新冠地方財政紓困資金。資金將主要用來支持兒童保育業者新開或重開兒童保育所，以增加可負擔的兒童保育服務。

矽谷工作節奏快，雙職工家庭多，兒童保育需求一直旺盛，尤其是小小班，因為需要達到一對四的高師生比，即使在疫情 期間，一般連鎖保育機構通常也要近一年的排期。

三年疫情導致了很多小型兒童保育所關閉。如今各大科技公司紛紛要求員工回辦公室工作，對兒童保育服務的需求大增。很多家庭開始放棄苦等，轉而選擇小而靈活的家庭兒保機構。

與此同時，保育費用隨著通貨膨脹也節節上漲。目前灣區保育所收費一般都在每月2500元以上，小小班收費通常還要再多300元左右，絕對是一筆不菲的開支。

從洛杉磯搬來灣區不久的孫媽媽表示，老大小時候在洛杉磯的保育所要1500元一個月，已經覺得不輕鬆。現在灣區保育收費真的驚人。如果再要老三，要考慮自己辭職在家育兒。

王先生和太太是碼農雙職工。因為雙方工作都太忙，疫情期間也沒有辦法請父母來幫忙照看孩子， 就選擇把孩子早早送去保育所。誰知道孩子漸漸長大，卻性格非常內向表達困難。他們夫妻自責忙於工作，疏忽了對孩子的早期教育 ，又有些埋怨自己當初選擇保育所不夠謹慎。

根據「第一個五年基金會」援引第118屆國會研究結果，「每一天全職工作的父母和商業機構都能直接感受到兒童保育問題帶來的影響。通過投資能滿足工薪家庭需要的早期教育和保育項目，國會可以增加優質兒童保育服務，大幅降低兒童保育費用。」而基金會自己的研究表明，全美每天因為兒童保育服務不足要損失超過83億元的工資。

一項2019年發布的報告指出：「穩定、高質量的兒童保育可以增加父母的工作時長，減少曠工和鼓勵他們追求更高學歷，增加在工作中的參與度，從而提高整個經濟的生產效率。」

聖他克拉拉縣學監德萬（Mary Dewan) 說：「經濟發展始於早教。數十年來的數據顯示高質量的早教和保育項目同時有短期和長期的好處。最好的公共投資就是保證所有孩子都能享有高質量的保育和早期教育。兒童保育是我們經濟體的重要基礎設施。」

「很多兒童保育機構的經營者是小業主。他們和其他行業的小業主一樣面臨著很多挑戰，包括找到和留住合適的員工。新冠疫情已經很清楚地再次證明了一個我們很多人都清楚的事實：兒童保育是一項讓其他工作都能進行的前提。」

她推薦需要兒童保育服務的家長登陸「聖他克拉拉教育辦公室兒童保育資源和推薦」官方網站childcarescc.org，或撥打電話（669）212-5437獲得更多信息。