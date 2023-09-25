北加州中文學校聯合會 表揚優良教師

優良教師代表接受表彰。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加 州中文學校聯合會24日在灣區 僑教中心舉辦優良教師表揚大會。中華民國駐舊金山辦事處處長賴銘琪及夫人，灣區僑教中心主任莊雅淑，僑務委員李文雄、魏德珍，世界日報總經理李銘濱來賓等參加了大會，並為獲獎教師頒獎。

優秀教師表揚大會的獎品。（記者徐蓓蓓／攝影）

表揚大會在點燈儀式中開始。歷屆北加中文學校聯合會會長，將手中的愛心燈點亮，匯集一處，傳遞給第46屆中文學校聯合會會長單聖玲。單聖玲表示，海外中文教師承擔着傳遞中華傳統文化的重任，工作繁重，薪水微薄。各位老師以愛心和堅持，出色地完成着肩負的使命。

中文學校聯合會教師表揚大會點燈儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

在裝扮成小天使的中文學校學生的導引下，獲獎老師來到台前，接受表揚。其中「博愛中文學校」的鍾慧娥老師任教已經有38年。她說：「教學帶給我很大的快樂，這次得獎真的沒有想到。我只是盡自己能力在做。不過很感謝聯合會對我的肯定。」

鍾老師畢業於台灣「國立藝專」舞蹈系，1985年就開始在灣區教授中文。

鍾慧娥老師接受表彰。（記者徐蓓蓓／攝影）

「愛飛揚中文學校」何惠芬老師的中文教師生涯始於送自己孩子去中文學校上課。她發現，中文老師的教學中可以有很多創意空間，激發她的教學靈感和熱情。她開始試著用創新的方法教授自己孩子之後，發現效果很好，慢慢開始教授更多的孩子。目前已經任教九年。

「每一個老師的生命就好像我們今天的愛心音樂燈，帶有自己不同的旋律，發出光亮，」中校聯合會會長單聖玲說。她表示，接下來10月、12月和明年1月，都會舉辦各種形式的教學研討會，請到專業教學團隊，幫助老師解決教學實務中遇到的問題。還有歌唱和各種學藝比賽，供學生根據自己特長選擇。

聯合會副會長李娜亞說：「今年是我在北加州 中文學校聯合會的第五年，每一年我都有參與表揚大會。每一次我都感動於同事的創意和付出。我們很用心構思了今年這樣溫馨的主題。因為我們希望老師的辛苦付出能夠被看見，感受到我們對他們的支持。」