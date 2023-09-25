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北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

本報記者／密爾比達報導
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心、齊魯會館及北加州中文學校聯合會共同主辦北加州第42屆祭孔大典24日在金山灣區僑教中心期舉行。超過25位主流政要和學界人士到場，將近600名各界人士參加了祭典。

其中包括駐舊金山台北經文處長賴銘琪、加州財務長馬世雲、密爾比達市長蒙塔諾 （Carmen Montano)、庫比蒂諾市長魏虹等。加州參議員柯蒂提斯（Dave Cortese)、聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、加州眾議員羅達倫（Evan Low）、加州議員李天明、加州議會主席丁右立、聖他克拉拉縣議員李洲曉等派代表出席了大典。

世界日報李銘濱總經理（前左三）作為陪祭官參加祭孔大典。（本報記者／攝影）
世界日報李銘濱總經理（前左三）作為陪祭官參加祭孔大典。（本報記者／攝影）

大典總召集人邱佩芝表示：「孔子是中國歷史上最偉大的教育家、思想家及萬世師表。今天我們懷著最崇敬的心情懷念先聖，在海外舉辦第四十二屆北加州祭孔大典，藉此來紀念孔子的生日，推動儒家的學說和思想，傳承優秀的中華傳統文化，慶祝教師節及表彰優良教師。」

馬世雲分享了自己的作為華裔的成長經歷，強調將優秀文化傳承下去的重要性，並鼓勵和主流社會做更多連結，發揮更大作用。

賴銘琪表示，很高興參加一年一度的祭孔大典。今年是自己來舊金山的第三年，也是自己連續第三次參加祭孔大典。他代表中華民國政府感謝大家在海外傳承中華文化。中華文化博大精深，孔子思想在幾千年來影響華人社會。感謝各位中文老師幾十年來春風化雨、誨人不倦、令人敬佩。

學生在祭孔大典上誦讀「弟子規」。（本報記者／攝影）
學生在祭孔大典上誦讀「弟子規」。（本報記者／攝影）
北加州第42屆祭孔大典。（本報記者／攝影）
北加州第42屆祭孔大典。（本報記者／攝影）

蔡英文總統為北加州第42屆祭孔大典暨教師節慶祝大會題詞「明德止善」。副總統賴清德題詞「師道賡傳」。

釋奠典禮從「預備、迎神」開始，三次擊鼓之後，執事者各司其事，糾儀官、陪祭官、分獻官、正獻官就位。開啟櫺星門及大成門，將太牢之血埋於土中，象徵土地萬物生生不息。然後迎接孔子神靈降臨，象徵尊師重道之精神。

接著「祭祀」，由正獻官李作堂至孔子像前上香。行初獻禮–恭讀祝文、行亞獻禮–獻花、行終獻禮–獻爵。

最後「送神」，恭送孔子神靈離開。關閉櫺星門及大成門。撤班、禮成。

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