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101歲 金山Steinhart水族館「老貴婦魚」年齡終揭曉

編譯組／舊金山綜合報導
全世界年齡最大的水族館魚在舊金山。 （美聯社）
全世界年齡最大的水族館魚在舊金山。 （美聯社）

澳洲肺魚瑪土撒拉（Methuselah）於1938年來到Steinhart水族館（Steinhart Aquarium），比拜登（Joe Biden）總統出生早四年。

但現在，科學家們可以得到更具體的信息。據紀事報（Chronicle）報導，最近，一份送往澳洲瑪土撒拉出生地的DNA樣本估算出了它的實際年齡：92歲。由於這個估算前後有9年誤差，這條魚的年齡可能達到101歲，比本月晚些時候將滿100歲的Steinhart水族館本身還要老。

瑪土撒拉於1938年11月從澳洲昆士蘭（Queensland）搭乘一艘Matson蒸汽船抵達加州科學館（California Academy of Sciences），自此成為這裡的明星。肺魚是 「活化石，」可以在陸地和水上繁衍生息，在淤泥中生存，用強壯的胸鰭從一個池塘蹣跚到另一個池塘。

水族館從20世紀80年代開始慶祝肺魚的長壽，並以聖經人物瑪土撒拉（諾亞的祖父，活了969歲）的名字為肺魚命名。

幾十年來，水族館官員一直想知道瑪土撒拉的年齡，但早期的DNA採集更具侵入性，可能會威脅到魚的生命。澳洲的科學家們採用了更新、更安全的技術：從魚鰭上提取花椒粒大小的組織樣本，從六個機構的30條肺魚身上採集了樣本。瑪土撒拉是最年長的。加州科學館的另外兩條肺魚估計分別為50歲和54歲。

科學家們包括科學機構CSIRO 的梅恩(Ben Mayne)博士和水務公司Seqwater的羅伯斯（David T. Roberts），希望這項研究能幫助生物學家了解生物多樣性，並有助於保護工作。了解魚的年齡有助於確定它們能在野外生存和繁殖多長時間。

Steinhart水族館水族項目館長德爾比克（Charles Delbeek）說，他每天都會在館裡檢查這條魚。「這裡的人都喜歡和它一起工作，」德爾比克說。「肺魚是溫和的動物，行動非常緩慢。它對人類的觸摸有反應。它喜歡別人撫摸它的肚子。無花果是它最喜歡的食物之一。」

科學家們還不知道的一件事是： 瑪土撒拉的性別。雖然幾十年來，學院的工作人員一直把瑪土撒拉稱為 「她，」但確定這條魚的性別需要冒險抽血，可能要等到魚死後才能知道。

至於要等到什麽時候，這又是一個謎。瑪土撒拉的鰓周圍有一些白色，這表明它已經衰老，但生物學家不確定這條魚還能活上幾年、十幾年甚至更長的時間。

德爾比克說：「作為一條老貴婦魚，它已經顯出了年齡。她看起來就像一條老魚。但我們希望它還能繼續活很多年。

澳洲 加州 DNA

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