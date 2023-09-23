北加5東吳校友 校聯卡拉OK進決賽

五名北加州東吳大學校友8月底南下洛杉磯參加南加州校聯會2023年第29屆「大專盃」卡拉OK歌唱大賽，全部晉級成功，將於9月23日參加決賽。（唐孝先提供）

五名北加 州東吳大學校友將在本周末前往洛杉磯，參加南加 州中國大專院校聯合校友會2023年第29屆「大專盃」卡拉OK歌唱大賽決賽。北加東吳校友唐孝先透露，他們一共五人參加了8月底舉行的初賽，從百餘位報名者中脫穎而出，全部進入決賽。

唐孝先表示，這是第一次北加校友組隊下去參賽。南加各大校友會每年都積極動員校友們參加「大專盃」卡拉OK歌唱大賽，贏得榮譽，但由於比賽規則限制，前一年贏得過名次者，今年就不能再參賽。南加東吳校友已經尋找不到「新鮮血液」，所以向北加校友求助，北加校友也響應動員，派出最優秀的唱將。

唐孝先感謝參賽經驗豐富的南加東吳校友在選歌、造型、和舞台表現上給予指導。「以前隨便唱唱，有專家指導後不一樣了，」他說，「這一趟除了好玩之外，也感覺自己唱歌確實有了進步」。