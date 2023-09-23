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矽谷台美產業科技協會 10/7慶20周年

本報記者╱南灣報導
余人仰表示，TAITA-SV自2003年成立以來，一直在促進台灣與美國之間的科技和產業合作方面發揮了積極作用。（本報記者╱攝影）
余人仰表示，TAITA-SV自2003年成立以來，一直在促進台灣與美國之間的科技和產業合作方面發揮了積極作用。（本報記者╱攝影）

矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）21日召開記者會，宣布將於10月7日（星期六）下午12時30分至5時，在聖他克拉拉市Hyatt Regency酒店舉行第20屆年會。活動分為下午的免費論壇和晚上的收費宴會兩個部分，論壇邀請到來自風險投資、生物科技、科技領域的領袖，分享探討科技相關前沿議題。

TAITA-SV理事余人仰表示，協會自2003年成立以來，一直在促進台灣與美國之間的科技和產業合作方面發揮積極作用。今年是TAITA-SV的第20周年，為慶祝這一里程碑，他們精心策畫了一系列關於創投投資、生技醫療和科技趨勢的論壇。主要議題涵蓋：探討未來三年的Hardtech（應用工程和科學、結合硬體和軟體，解決特定問題）趨勢、分享人工智能AI在生物醫療領域的實際應用、討論矽谷的工作環境和職業規畫建議、以及展望科技在數據中心和網路安全領域的應用前景。

本屆年會將有來自風險投資、生物科技和科技領域的15位業界領袖參加座談，包括DIGITIMES社長黃欽勇、Matter Venture Partners的謝文博士、Cambium Capital Partners的Bill Leszinske、Insilico Medicine的Michelle Chen博士以及輝達的Renee Yao等。並且會開放時間進行現場問答，跟與會者互動。

黃欽勇將在晚宴期間分享對亞洲供應鏈和半導體產業發展的見解。屆時，一群矽谷工程師組成的Infinite Philharmonic Club交響樂隊將現場演奏，為與會者提供一場科技與藝術的精彩交流體驗。余人仰表示，希望這樣的安排能夠讓更多工程師受到啟發，「帶給大家不一樣的想法，在工作之餘找到適當的休閒」。

余人仰指出，TAITA-SV是一個開放式平台概念，秉持著「心懷台灣」、「關注台灣」和「回饋台灣」的精神，積極地促進海內外熱愛台灣的企業人士合作，促進台美之間的互動和交流，以協助台灣科技產業的升級。

余人仰表示，TAITA-SV面向所有來自台灣或者和台灣有情感連結的人開放，希望大家把TITA-SV當作在矽谷的家，增進彼此的交流、分享生活成就、互通有無、獲得機會點。TAITA-SV已經計畫在2024年透過每月一次的論壇與DIGITIMES以及其他灣區科技社團合作，擴大影響力，以服務更多人。

註冊免費論壇請訪問：www.eventbrite.com/e/2023-taita-sv-annual-conference-afternoon-conference-tickets-702448060057。

晚宴購票請訪問：www.eventbrite.com/e/2023-taita-sv-annual-conference-20-years-anniversary-dinner-banquet-tickets-702469714827。

掃描二維碼購買晚宴席位。（TAITA-SV提供）
掃描二維碼購買晚宴席位。（TAITA-SV提供）
掃描二維碼註冊免費論壇。（TAITA-SV提供）
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