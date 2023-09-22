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開辦39年 矽谷灣區文成杯網球賽 百人競技

記者江碩涵／灣區報導
北加州台灣同鄉聯合會9月16日在佛利蒙市網球中心舉行一年一度文成杯網球賽。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會9月16日在佛利蒙市網球中心舉行一年一度文成杯網球賽。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會9月16日在佛利蒙市網球中心舉行一年一度文成杯網球賽。今年有八支隊伍報名，比去年增加一隊，共超過百人參加比賽活動。文成杯網球賽是自從1984年開始至今已39年，此網球比賽是為了紀念1981年無辜遇害的陳文成博士，希望藉由每年的比賽，讓陳文成事件永遠不被遺忘，同時台美人以網球會友、運動健身、磋砌球技更能達到另一種交流互動的機會。

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦表示，陳文成博士在美求學與任教期間，始終關心台灣歷史和台灣政治的發展，曾研讀政治理論，積極參與同鄉會、人權會，並在財力上支持「美麗島雜誌」。

1981年5月20日陳文成攜妻與子從美國返台探親，因為曾捐款給「美麗島雜誌」而被警備總部於7月2日一早從家中帶走，7月3日陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。陳文成的離奇死亡轟動海內外，當時的政府聲稱陳文成是畏罪自殺，然而陳文成的親友則指控陳文成遭到政府殺害，至今仍真相未明。

舊金山經文處副處長朱永昌與灣區文教中心主任莊雅淑也特別參加今年的文成杯網球賽閉幕...
舊金山經文處副處長朱永昌與灣區文教中心主任莊雅淑也特別參加今年的文成杯網球賽閉幕頒獎典禮。（主辦單位提供）

張正邦說，我們現在在台灣享受民主的果實，別忘了是許多年前，這些前輩的犧牲，尤其是陳文成博士。

今年文成杯網球賽許多參賽選手攜家帶眷坐在球場草地旁，一邊野餐、一邊為參賽的選手加油打氣，每年聯合會舉辦的此項比賽，都吸引許多年輕族群，尤其是台美人的第二代、甚至第三代，讓台美人的精神繼續傳承下去，也給這個擁有39年歷史的活動注入新的元素和活力。

今年文成杯網球賽許多參賽選手攜家帶眷坐在球場草地旁，一邊野餐、一邊為參賽的選手加...
今年文成杯網球賽許多參賽選手攜家帶眷坐在球場草地旁，一邊野餐、一邊為參賽的選手加油打氣。（主辦單位提供）

舊金山經文處副處長朱永昌與灣區文教中心主任莊雅淑也特別參加今年的閉幕頒獎典禮。今年文成杯網球賽在大家競爭激烈下，由Formosa sweet potato隊取得冠軍，東南灣台灣同鄉會奪得亞軍，北加州台灣同鄉聯合會同時響應台灣政府一起推動加入聯合國的行動，製作宣傳海報高掛在球場上並與其他族裔的球友、觀眾介紹台灣及加入聯合國的重要性，最後大家也在手舉「UN FOR TAIWAN」的大合照中，比賽活動圓滿結束。

文成杯網球賽是自從1984年開始至今已39年，此網球比賽是為了紀念1981年無辜...
文成杯網球賽是自從1984年開始至今已39年，此網球比賽是為了紀念1981年無辜遇害的陳文成博士。（主辦單位提供）

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