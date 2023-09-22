世報中秋嘉年華周六登場 十大亮點

主持人李娜亞。（本報資料照片）

一年一度中秋佳節將屆，世界日報 循例舉辦之中秋嘉年華活動，將於9月23日（星期六）在庫市精華地段上的Main Street時尚購物商場內舉行，好吃好玩的戶外盛會，至盼您闔府前來同迎佳節，共度美好的周六假期。

今年的中秋嘉年華特色多多，總結十大亮點，介紹如下：

金色年華攝影大賽

由世界日報主辦，安樂居（On Lok）贊助的「金色年華」攝影大賽，共收到近250件參選作品，4萬多名讀者瀏覧了活動網站，並投下心目中的網紅攝影作品，反應可謂空前熱烈。來自灣區 的老中青三代，分別用攝相頭，記錄了個人的退休生活，每一張照片都分享著一份感人的故事。目前活動已由評審委員分別在參選三組中（青少年組、成人組、長輩耆英組）選出前三名優勝者，15名佳作，以及最佳人氣獎前三名，將在嘉年華現場上午11時，舉辦隆重的頒獎典禮，園遊會現場亦特設專區，展示所有得奬作品。

Silicon Vally Band。（本報資料照片） 木蘭詞。（本報資料照片） 全勝功夫學院。（本報資料照片）

主舞台節目表演 精采豐富

特別邀請前台灣東森電視台主播李娜亞擔任主持人，灣區知名樂團（Silicon Vally Band）也應邀前來演出多首膾炙人口的中外名曲。其他表演包括：孟全勝功夫學院師生的舞龍舞獅、加州排舞協會老師們的「帶動跳」、風中之羽舞蹈團演出最新編舞「玉兔迎新」、小樹苖師生擔綱演出的「歌舞串燒」、「美麗中國」、「木蘭詞」、佛利蒙中文學校的扯鈴表演，精采可期。

華航。（本報資料照片） 長榮。（本報資料照片）

猜大月餅腰圍 抽豪經艙機票

旺旺大抽獎猜謎活動，謎題為「猜猜中秋大月餅的腰圍是多少？」參加辦法非常簡單，只要剪下世界日報B1版的抽獎單，填具基本資料，及大月餅腰圍（56英寸），將抽獎券丟入世界日報服務台的抽獎箱內即可參加抽獎。由於豪經艙機票中獎人必須憑有效證件領取機票，所以建議大家填具正確中/英文姓名。

由中華航空公司及長榮航空公司所贊助的豪華經濟艙機票，將分別在旺旺大抽獎兩個時段抽出。長榮航空抽獎時間為中午12時，中華航空公司的豪經艙機票則將於下午4時抽出。

蘭花人潮。（本報資料照片）

台糖蘭花 特價展銷

每一年世界日報的嘉年華活動，台糖蘭花從不缺席，今年亦不例外，台糖蘭花聞名全世界，經常受邀前往各地展銷，這些來自台灣的蝴蝶蘭種子，在灣區孕育長大，花朵美麗，花期可長達3至6個月，是中秋嘉年華活動上最受歡迎的嬌客，今年預計將展銷200盆各種顏色的蝴蝶蘭，由台糖公司當天自產地親送至嘉年華現場，上午10時準時開賣，先到先得、售完為止。台糖駐舊金山分公司總經理Judy楊及副總Steven許，亦將親臨現場，解說養蘭需要注意事項。

絲瓜籽。（本報資料照片） 台灣絲瓜。（本報資料照片）

「農家樂」小天地 免費種子發放

灣區獨天獨厚的好天氣，是瓜果生長的好地方，灣區一群「現代農夫們」將於當日中午12時至下午4時，現場免費贈送瓜果種子，並與民眾分享種植經驗，包括絲瓜、山筒蒿、蠶豆、金針花、黃金梅、石榴花，數量有限送完為止！

「圈住愛台灣」套圈圈遊戲

台灣交通部觀光 署將在現場舉辦「圈住愛台灣」夜市熱門套圈圈遊戲及「遊台灣．金福氣」台灣旅遊諮詢專區。成功完成遊戲任務，即可獲得觀光署赠送之精美小禮品一份。

蹦蹦床。（本報資料照片）

親子活動 彈珠枱及迷宮蹦蹦床

主辦單位特別情商南灣台灣同鄉會，為小朋友設置了好玩的彈珠枱，以及許多童玩、童趣的展示及活動，現場並設有巨型迷宮蹦蹦床，歡迎小朋友前去一探究竟。

安樂居免費拍全家福

現場列印加框再送精美禮品。中秋節正是「月圓人圓」團聚時刻，安樂居（On Lok ) 獻好禮，聘請專業攝影師，在嘉年華現場為您拍攝全家福照片，不僅現場列印加框，再送您精美禮品。

美食臭豆腐。（本報資料照片） 車輪餅。（本報資料照片）

來自故鄉的美味 讓您解鄉愁

嘉年華活動少不了的美食，今年更勝以往，除了大受歡迎的九宮格便當、段純真牛肉麵、阿美飯糰、豬排鐵路便當、酥炸臭豆腐、台式涼麵、鰻魚飯、牛腩飯、丁香豆花、珍珠奶茶、各式果汁飲品外，今年將新增車輪餅、月亮蝦餅，及台式刨冰。這是一區「走過路過，不可錯過的美食專賣區」，歡迎您來尋找屬於你我心中那份來自故鄉的美味。

大月餅。（本報資料照片）

中秋大月餅免費分享

「月圓人團圓」的時刻，絕對少不了吃中秋月餅，循往例主辦單位特別邀請南灣知名糕餅名店-金麥食品公司，為與會嘉賓準備了兩個巨型鳳梨大月餅，當日下午2時30分，在主舞台前舉辦隆重的「切大月餅典禮」，典禮由庫市市長魏虹、金麥負責人李文雄夫婦共同主持。分裝完成的「金麥月餅」將在下午4時舉行之旺旺大抽獎活動之後，由現場工作人員，免費分發給在場民眾。

世界日報中秋嘉年華舉辦時間：9月23日（星期六），上午10時至下午5時。地點：19401 Stevens Creek Blvd，Cupertino CA 95014。Main Street shopping Center。