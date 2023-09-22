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i僑卡 灣區再添iTaiwan Foods、段純貞牛肉麵店2合作特約店

記者孫愛薇／南灣報導
中心莊主任拜訪iTaiwan Foods位於東灣門市，發現門市現場提供有台灣特色手持牌。（受訪者提供）
中心莊主任拜訪iTaiwan Foods位於東灣門市，發現門市現場提供有台灣特色手持牌。（受訪者提供）

僑委會所發行的僑胞卡升級為「i僑卡」後，目前在灣區就有31家i僑卡特約商店，全球則有四千多家特約商店。最近又加入兩家灣區備受歡迎的台灣食品店家，分別為台灣食品進口商iTaiwan Foods與牛肉麵店段純貞。台灣僑胞只要持i僑卡到店消費，就可以獲得獨家的優惠折扣。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，很高興有兩家生力軍加入i僑卡的特約服務行列，而且都是灣區大家耳熟能詳的台灣美食店家。為提供海外僑胞更好的服務，僑委會自2017年起，已經發出逾10萬張僑胞卡。現在，僑胞卡已升級為「i僑卡」，僑委會「i僑卡」是一張全球適用的虛擬卡，提供海外僑胞享有回台購物、買伴手禮、健康檢查專案優惠。

灣區的台灣食品進口商iTaiwan Foods加入i僑卡的特約店，許多台灣在地的美食特產都能在店內找到，如嘉義金桔醬、福義軒蛋捲、微熱山丘鳳梨酥、台灣龍膽石斑魚。最近剛開幕位於灣區的聖荷西門市，店內以台灣九份作為布置主題，感受知名的台灣山中之城氛圍。

iTaiwan Foods店長Cynthia表示，很榮幸成為i僑卡的特約店家。只要憑i僑卡到店消費滿50元就可以獲得九折優惠，而且i僑卡的優惠是擴及全美4間iTaiwan Foods直營門市都能適用。

iTaiwan Foods專門販售台灣特產美食，許多知名的台灣伴手禮都能在店內找...
iTaiwan Foods專門販售台灣特產美食，許多知名的台灣伴手禮都能在店內找到。（本報資料）

位在庫市的台灣牛肉麵段純貞，是段純貞位於美國的第一間門市。段純貞牛肉麵老闆蔡勳璽（Rommie Tsai）致力推廣台灣美食牛肉麵到海外，建議消費者如第一次來，可以試試看店內的招牌半筋半肉牛肉麵。

蔡勳璽說，為了讓更多人認識台灣的飲食文化只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯。希望透過優惠活動，讓更多喜愛台灣美食的人，可以到店內品嘗台灣知名的牛肉麵。

莊雅淑表示，想要申請i僑卡的台灣僑胞，只要上線完成線上申請手續就可以獲得i僑卡，手續快速簡便，申請成功就可以在全球4000多家特約店獲得獨家優惠，也歡迎有意願成為i僑卡特約店的店家來申請成為特約店。

i僑卡線上申請網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/register。海外特約店家申請網址：https://reurl.cc/9105YV。

全美第一家段純貞牛肉麵加入i僑卡的特約商店，期待用美食來推廣台灣文化。（受訪者提...
全美第一家段純貞牛肉麵加入i僑卡的特約商店，期待用美食來推廣台灣文化。（受訪者提供）

灣區 聖荷西

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