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金門渡輪聯合多部門 舊金山灣救援演習4天

記者李怡／舊金山報導
21日舊金山海灣渡輪的救援演習。（Golden Gate Ferry 供圖）
21日舊金山海灣渡輪的救援演習。（Golden Gate Ferry 供圖）

舊金山灣的金門渡輪（Golden Gate Ferry ）21日繼續展開為期四天的消防、救援和執法演習活動，以應對在灣區突發的海上救援工作。當天，來自屋崙、馬連（Marin）、蒂布倫（Tiburon）等地的多艘船隻，在金銀島輪渡港口周圍進行演練，包括處理火災、救援受傷人員和如何應對其他水上緊急救援等情況。演習是在天使島渡輪、金門渡輪和水上緊急運輸管理局 (WETA) 提供的客運渡輪上進行。

本次的緊急應變演習是由金門渡輪聯同灣區三十餘個警察、消防等多部門，從18日到21日，每天上午9時至下午5時進行緊急演練。

民眾可以在舊金山海灣大橋以及馬林縣、舊金山縣和阿拉米達縣的鄰近海域看到部分演習。演習區域內的緊急船隻偶爾會冒出白煙。當局表示，演習期間如民眾在海灣上看到煙霧或緊急船隻，並非真正的緊急情況。

本次為期一周的演習，旨在測試在舊金山海灣內運營的通勤渡輪和大型客船對於安全應急的反應，對指揮和控制水上受害者救援、危險識別、現場安全和人群疏散，以及互通訊息等項目進行了真實模擬演練。

舊金山消防局發文表示，不同機構間的合作演習可加強公共和私營機構的夥伴關係，對於維持舊金山灣高效安保非常寶貴。此外，訓練演習在推動舊金山灣的多個機構間緊急準備、協調、熟悉和應變方面，發揮著至關重要的作用。

在金銀島輪渡附近停靠的演習船隻。（記者李怡／攝影）
在金銀島輪渡附近停靠的演習船隻。（記者李怡／攝影）

舊金山 灣區 天使

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