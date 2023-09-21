野火影響 灣區空氣品質拉警報

本州灣區天空出現嚴重煙霧，主要來自俄勒岡州多起火災。官員們表示，火災導致灣區空氣品質與2020年9月9日的橘色天空日一樣糟糕。(Getty Images)

隨著野火煙霧增加，灣區 空氣警報(Spare the Air alert)現在已經生效。俄勒岡州 南部與加州北部約2萬英畝荒地持續燃燒，灣區上空煙霧變得更濃厚，天空顏色變成深棕色。

灣區空氣品質管理局表示，警報將至少持續至本周四，因為部分地區的空氣品質指數、已上升至不益人類健康水平，並且無法保證煙霧將很快退散。

空氣品質氣象學家阮丹(Dan Nguyen，音譯)指出，難以預測髒空氣會持續多久，但已知風向來自北部、代表著煙霧可能會向南移動，將對灣區造成影響。

截至20日下午3時30分，灣區空氣品質指數、其為空氣中細懸浮微粒測量顯示，南灣部分地區空氣品質指數為101-150的中等健康程度、靠近中部地區則為51-100。20日上午指數則一直處在101-150之間，代表著空氣品質對兒童、老年人與有呼吸問題者，並不健康。唯一例外是北灣，20日上午大部分時間指數維持在51-100。

南灣、舊金山沿海與半島煙霧尤其嚴重，20下午稍早指數曾飆升至167。空氣細懸浮微粒指數在151-200之間的任何數值，對每個人來說都不健康，並且可能在24小時之內會感受到一些影響。髒空氣導致許多高中體育賽事與教堂活動取消。

煙霧主要來自俄勒岡州多起火災。官員們表示，火災導致灣區空氣品質與2020年9月9日的橘色天空日一樣糟糕。阮丹表示，金門大橋 以南受到影響最大，煙霧沿著海岸線前進、然後通過金門大橋進入灣區。風環流將部分較重煙霧帶離海岸，正在循環進入蒙特瑞灣。

當地官員認為，強風對煙霧傳播影響、比最初預期的還要嚴重許多。氣象監測原克諾德爾(Chares Knoderer)指出，最初並未意料見到如此多煙霧，原本預測19日晚間會散去部分煙霧，但情況並未發生。根據空氣品質管理局資料，20日、21日空氣警報日，是2023年發布的第七個與第八個警報。