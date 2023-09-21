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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

生計月餅用美國蛋 安全無虞

記者劉先進／灣區報導
生計東灣列治文門店客人頗多。多款月餅盒子背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）
生計東灣列治文門店客人頗多。多款月餅盒子背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）

聯邦食品藥品管理局（FDA）的聲明說，知名品牌生計（Sheng Kee）主動召回有問題的月餅禮盒品種，因為它們可能含有未申報的蛋液；對雞蛋過敏的人如食用這些產品，有可能出現嚴重或危及生命的過敏反應。

生計公司市場行銷總裁高曉亮、運營總裁勞寧如對本報表示，因電腦系統更換，員工輸入標籤時，出現疏忽，未將蛋液放進成分說明中。FDA發現問題後，生計主動召回相關產品，有的將分銷點所有相應產品撤下更換，有的則請工作人員更換標籤。

生計此次是第一次因为漏列雞蛋成份，而造成FDA關注和消費者困惑，兩位總裁向消費者表示誠摯道歉，同时也感谢FDA的嚴格管理，整個過程也顯見FDA相信生計有糾錯的能力，「FDA並未要求我們停產停工，可見對我們的食品安全沒有顧慮。」

兩人還表示，網絡有關生計使用台灣進口巴西毒蛋的說法，是子虛烏有，「生計的豆沙餡來自台灣，包裝材料從台灣或中國大陸進口，其他的食品原材料都來自美國本地，不存在進口雞蛋的可能。」

FDA官網說，此次自願性召回，是在發現含蛋產品包裝上沒有顯示出「含有雞蛋」後發起的。隨後的調查表明，問題是由公司生產和包裝過程中的臨時故障造成的。被召回的月餅通過零售店和郵購在全國範圍內銷售。該公司正與批發商和零售商合作，對現有包裝盒重新貼標和改裝。

記者20日實地探訪生計東灣列治文（Richmond）門店，看到多款月餅盒背面標籤上，均寫明含有雞蛋成分。且不少顧客進店消費，生意不錯。

生計多款月餅盒子背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）
生計多款月餅盒子背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）

高曉亮、勞寧如強調，FDA對該公司的產品關注重點是， 雞蛋本身是一種天然存在的過敏源，因此須在原料列表上註明。FDA要求公司改正，因为在產品說明的原料表上，漏列了說明雞蛋的細節成分。這是因為公司系統升級，員工電腦輸入成分時疏忽，未列出雞蛋。FDA要求更换標籤和原料列表，就是要將加注雞蛋成分。生計立刻配合FDA規定，重新印刷了包括雞蛋的原料列表，並通知所有經銷商全面更换。本次更新原料說明，完全因成分漏列，未牽涉及其他。生計產品在美國製造，使用美國原料，對衛生與安全，請消費者安心。

高曉亮表示，「很多人看到召回就感覺事情很大，其實沒有閱讀FDA聲明的詳細內容。若有客人因沒有看到蛋液成分而購買，又擔心蛋液過敏不能吃，公司百分百退款。事實上，目前還沒有發現有客人吃了月餅過敏的情況。」

兩人還強調，因為召回事件，還有客人詢問外傳有關生計使用台灣進口巴西毒蛋的說法。生計產品，涉及中文的包裝材料，來自中國大陸或台灣，原料中豆沙餡從台灣母公司進口，而其他的原材料均來自美國，並未進口台灣雞蛋，「目前台灣都在缺蛋，生計怎麼可能遠從台灣進口天價雞蛋？」

生計公司表示，對雞蛋過敏的消費者如購買了受影響的月餅禮盒，可到購買地退回，以獲得全額退款。消費者如有疑問，可在周一至周五上午9時到下午5:00（美西時間），撥打免費電話1-877-580-8000聯繫。

生計多款月餅盒背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）
生計多款月餅盒背面的標籤，都寫明含有雞蛋成分。 （記者劉先進／攝影）

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