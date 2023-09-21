侯友宜華埠追思孫中山 訪洪門致公總堂

侯友宜向國父銅像三鞠躬，並敬獻花籃。（本報記者／攝影）

國民黨 總統參選人、新北市市長侯友宜 及其訪問團20日下午抵達舊金山華埠，先後拜訪了國父孫中山銅像、國父紀念館以及洪門致公總堂。侯友宜表示，二十多年沒有來到舊金山，當天看到許多過去美好的回憶，感觸良多。感激海外僑胞的鼓勵和打氣。「我一定會贏，團結所有人的力量，團結中華民國 。未來還會是一個自由、民主、永遠存在的中華民國。」侯友宜說。

訪問團在結束與科技與新創界的午餐後，於下午3時準時到達華埠聖瑪麗公園（St. Mary's Square），向位於公園中央的國父孫中山先生銅像獻花致敬。侯友宜與三位陪獻者，中國國民黨副主席夏立言、立法委員江啟臣、吳怡玎，共同向國父銅像三鞠躬，並敬獻花籃。

周達昌表示，舊金山在歷史上是華僑來美的首站，也是中國國民黨誕生的搖籃。（本報記者／攝影）

洪門致公總堂盟長趙炳賢介紹了國父銅像的來由。112年前，在辛亥革命爆發的同一年，孫中山先生就是在此地與同盟會的300多個洪門兄弟，成立了中華革命軍洪門籌餉局，籌款40萬元支持革命。同年武昌起義成功，推翻了清王朝，結束了中國兩千多年的封建帝制，成立了中華民國。

隨後舉行了醒獅點睛開光儀式。侯友宜用毛筆醮硃砂為三隻醒獅點睛。醒獅隨即「活蹦亂跳」，帶領眾人前往國父紀念館及中國國民黨駐美國總支部。

周達昌表示，舊金山在歷史上是華僑來美的首站，也是中國國民黨誕生的搖籃。（本報記者／攝影）

駐美總支部輪值常委周達昌對侯市長的到來表示熱烈歡迎。他說，舊金山在歷史上是華僑來美的首站，也是中國國民黨誕生的搖籃。國民黨目前處境艱辛，唯有侯市長承載重大使命，力挽狂瀾，團結國民黨走向勝利。他預祝侯友宜2024年總統大選成功，讓中國國民黨重新執政，重現藍天。

訪問團參觀金山國父紀念館。（本報記者／攝影）

侯友宜表示，當天看到許多過去美好的回憶，將鼓勵他承載著歷史，堅定腳步堅持下去，為國民黨拿回執政權。他指出，黃花崗72烈士中有29位是洪門致公總堂的弟兄，為革命不但出錢出力，還獻出生命。革命成功後，也不為名不為利，默默在海外扎根。「八年的政黨輪替後，許多人都忘記中華民國的存在。」侯友宜說，「我們的國家叫做中華民國，我們的國旗是青天白日滿地紅，我們只有一個顏色就是國旗的顏色。這是我們的根，也是向前走最主要的力量。」

侯友宜與趙炳賢共同點燃萬嚮炮竹，場面熱鬧。（本報記者／攝影）