金恩博士圖書館 歡慶開館20年

聖荷西州大儀仗隊在圖書館外慶祝表演。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西 市各界要員、聖荷西州立大學來賓以及300多位社區成員、圖書館 員工、捐贈人等，20日共同慶祝聖荷西金恩博士圖書館服務社區20周年。金恩博士圖書館同時是聖荷西公共圖書館（SJPL)主館和聖荷西州立大學圖書館。

聖荷西市長馬漢 （Matt Mahan) 說：「過去20年，金恩博士圖書館為無數聖荷西居民提供了學習和成長的機會。作為全國最大的城市─大學聯合圖書館，它代表了市府與聖荷西州大之間長久的夥伴關係，這一關係在我們面向未來、共同為所有人創造更多機會的過程中只會不斷深厚。」

2003年開館以來，金恩博士圖書館就不斷公開其地方歷史文獻，舉辦展現城市豐富文化的聯展，以及增加創新空間支持中小企業職業發展，還有鼓勵大學內部的跨學科合作和研究。去年一年，圖書館吸引了近一百萬訪客，成為聖荷西市內真正不設門檻的最大公共建築。

「金恩博士圖書館是一座希望、機遇、聯繫和學習的燈塔，」圖書館長伯恩（Jill Bourne)說。「今天我們在這裡慶祝這一里程碑，是為了繼續不斷努力為所有人服務和推出更好的項目，把這個圖書館的遺產傳承下去。」

金恩博士圖書館佔地47萬5000呎，擁有超過35萬件公共藏品，包含90多個語種。學術收藏有超過130萬件實物和320萬件電子藏品。圖書館展出了視覺藝術家Mel Chin的作品。提供35間可供預訂的學習室，還有可供社區組織免費使用的大型會議室，以及電子設備租借，無線網路，無線印刷和公共電腦。

「聖荷西州大正位於未來的震中，再沒有比這所圖書館更能體現這一點的了。從歷史資料到當代記錄，到面向未來的VR /AR及快速建模實驗室，圖書館將過去、現在與未來無縫銜接，是一個真正屬於校園和周邊社區每一個人的地方，」聖荷西州大圖書館主任梅斯(Michael Meth)說。