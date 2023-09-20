山景城化學物質泄漏 消防隊反應快 幸無傷亡

山景城消防隊快速出動化解危機。（山景城消防隊提供）

座落在山景城319 N. Bernardo Ave.的一間化學公司日前發生化學物質泄漏，現場人員被迫自動疏散。好在消防隊及時趕到阻止了有害物質進一步擴散。

據報道，911報警電話在14日下午4時10分接到電話，稱有人在事發現場打開了裝滿不明物質的一個容器，容器內物質隨即發出爆裂聲並開始冒煙。實驗室當即用煙霧控制設備隔離了該化學物質。山景城消防隊立即出發，六分鐘後就到達現場。

山景城消防隊危險物質小組成員立即做了測試，確認實驗室煙霧控制設備確實已經成功隔離了相關物質，沒有化學物質逃逸出實驗室，該建築的其他部分可以安全使用。

現場沒有關於傷亡的報導，該場所內的其他人員也陸續返回辦公室。該處建築被移交給物業作進一步評估。

一位路過的居民表示，對此事並不知情。一直都覺得這一帶很寧靜安全，沒想到身邊還有發生這樣的危險事件。

化名為「MTV白日夢想家」的居民表示：「（這起事件）提醒，我們日常接觸的物質中潛藏著風險。也是一個反思化學品管制重要性和提升公眾對化學物質危害認知的契機。」他還說，「化學品公司必須要確保他們設施有處理突發事件的能力，定期向地方政府和居民報告他們的安全措施。社區居民有權利知道他們周邊存在的可能風險以及在緊急狀態 下如何應對。」

山景城消防隊信息和緊急服務協調員梅特蘭 （Bob Maitland) 鼓勵居民，登記聖他克拉拉縣的AlertSCC警報服務，以便第一時間掌握突發災難和緊急事件的信息。網路登記地址在https://emergencymanagement.sccgov.org/AlertSCC。