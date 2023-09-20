金山華埠中秋街會 9月23、24日開鑼

主辦方及社區領袖，出席在都板街舉辦的關於中秋街會的新聞發布會。（主辦方提供）

華埠 商人協會（Chinatown Merchants Association）主辦的第33屆金山華埠中秋街會，訂於9月23、24日在華埠都板街舉行。

華埠商人協會會長李雷綺華以及協辦方、贊助方代表及社區領袖，在周五新聞發布會上宣布了今年中秋街會詳情。為期兩天的活動，將帶來充滿藝術和手工藝品、文化展覽、兒童活動、美味佳餚、企業贊助和不間斷娛樂的迷人體驗。

23日上午11點，街會將以盛大的遊行拉開帷幕，由市政官員、選美皇后、文化表演者和舞獅隊領隊。主辦方表示，自1991年由一群致力於振興華埠商業的亞太裔商戶創辦以來，中秋街會已牢固確立傳統節日品牌，並不斷發展壯大，吸引了無數當地居民和來自舊金山灣區 各地的遊客。

當天，中國戲曲表演者與武術家將聯袂演出，現代流行音樂團體與傳統舞蹈演員同台獻藝。數個街區內將有數以千計的亞洲藝術品和手工藝品、家居用品、植物、珠寶和美容產品以低廉的價格出售。參加者將看到琳瑯滿目的手提包、服裝、照片、獨特的亞洲禮品、繪畫、燈籠和美味食品。眾多商家還將在現場提供各式傳統月餅。餐車將售賣各具特色的民族美食，滿足民眾的味蕾。

此外，街會還將展示新的亞太裔企業，使活動更加豐富多彩。主辦方鼓勵參加中秋節活動的人乘坐公共交通工具。活動免費向所有人開放。欲瞭解更多詳情，請訪問www.moonfestival.org，或通過Instagram@sfcma進行聯繫。