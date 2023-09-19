舊金山獸醫義診 為遊民寵物看病

舊金山「獸醫街頭外展服務」，免費為無家可歸者的寵物提供的服務，可為主人節省數千美元。（美聯社）

根據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，上周一大約30隻寵物和它們的主人聚集在舊金山防止虐待動物協會（SPCA）獸醫院的停車場，現場有幾頂帳篷和幾箱用品，幾名志工為無家可歸人士所飼養的貓狗注射疫苗 、分發藥物、剪指甲。

「獸醫街頭外展服務」（Veterinary Street Outreach Services，或稱 Vet SOS），是舊金山社區診所聯盟（San Francisco Community Clinic Consortium）營運的兩個流動街頭外展計畫之一，這項免費為無家可歸的寵物主人提供的服務，可為主人節省數千元。

截至去年，舊金山有近8000名無家可歸者。其中，至少有25%的人擁有寵物。在舊金山SPCA工作了近20年的服務主任迪西（Beth Rittenhouse-Dhesi）說：「這意味著有很多寵物需要獸醫護理。」

Vet SOS是舊金山為數不多為有寵物的無家可歸者提供服務的項目之一。研究表明，動物可以為無家可歸者提供與社區的潛在聯繫，並改善他們的心理健康。許多無家可歸的寵物主人，如伊頓（Jennifer Eaton）發現，照顧動物與照顧自己一樣重要，甚至更重要。她的三隻貓是坐在有蓋的嬰兒車來到診所的。「我快餓死了，還沒吃早飯呢，」她說，「我要確保它們優先。」

Vet SOS每月開設兩次這種臨時診所，其中一家診所只提供疫苗接種，另一家診所提供更廣泛的服務，但需提前預約。負責管理Vet SOS 的舊金山SPCA成立於1983年，旨在為低收入、無保險 或公共保險的人群提供醫療保健和相關需求。它是一個由十幾家非營利性醫療中心組成的會員制組織。

迪西說：「在我們所有的12個醫療中心，我們每年為大約10萬人提供醫療服務，其中約有1萬人沒有住房或住房條件較差。」

在Vet SOS，客戶的寵物有各種各樣的需求。許多寵物需要接種疫苗，偶爾也會遇到斷腿的動物。臨時診所不具備手術條件，因此他們會轉介寵物進行絕育手術。

迪西說：「大多數情況下，診所客戶都是為一般疾病而來，如跳蚤或皮膚病，這種毛病通常人們會因為支付不起費用而放棄治療。」她補充說：「人們也會來做健康檢查，而不是等到出現問題時才來處理，那就真的要花很多錢了。」

診所為了提高效率而改用預約制度，並沒有減少Vet SOS 的客戶數量，迪西說這一數字徘徊在30左右。

大多數來訪者都是透過口耳相傳得知診所的。當「觀察家」訪問這家臨時診所時，19歲的祖艾（Rayan Zouai）帶著他9個月大的洛威拿犬（Rottweilers）小狗芒果（Mango）來剪指甲。祖艾說：「我隱約知道他們會幫助她做絕育手術，但我並不知道它的護理是免費的。我以為我得付錢。」

給芒果剪完指甲後，志工們給祖艾裝滿了食物、點心和其他用品，還給了小狗一條新背帶。