時隔3年 北加州台大校友合唱團公演掌聲如雷

北加州台大校友合唱團在庫比蒂諾聯合教堂演出。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 台大校友合唱團「坐看雲起時」年度公演17日在庫比蒂諾聯合教堂舉行。合唱團四個聲部超過30多名校友參加了演出。方玉山擔任指揮。劉怡廷、鄔志慧擔任伴奏。這是台大校友合唱團時隔三年，疫情之後首度公演。

北加州台大校友合唱團在庫比蒂諾聯合教堂演出。（記者徐蓓蓓╱攝影）

演出當日聯合教堂內座無虛席，從90多歲的老者到活潑愛動的小朋友都早早入場。曲目從讚美詩「歌頌主」開始。禮拜天的陽光透過教堂的彩繪玻璃，與合唱團員的歌聲交相輝映。合唱團還分別演唱了作曲家石青如和王品懿的原創歌曲「海的臆想」與「木蓮」。

譜寫歌曲「木蓮」的作曲家王品懿與觀眾見面。（記者徐蓓蓓/攝影）

其中「木蓮」是一首關於母親的客家話歌曲，創作靈感來自於江昀的客家詩集。王品懿在聽江昀朗讀這首詩作的時候，受到觸動，創作了這首歌曲。創作手法上有結合傳統的五聲音階和西洋樂式的架構，副歌方面有配合歌詞作做了多次情感上的轉折。

此外還選取了世界各地的歌曲，如哈薩克民歌「嘎哦麗泰 （Gaolitai)」、義大利 歌曲 「與你遨遊(Con te Partiro）」等。還對「光陰的故事」、「不了情」、「我的心裡只有你沒有他」這些大家耳熟能詳的歌曲作了重新的編排和創新。

團員郭安宇2009年加入合唱團。他表示，合唱團既是對身體很好的運動，也是一種很好的社交。像很多其他團員一樣，他雖然一直很喜歡唱歌，但在小孩長大離開家了，才有時間加入合唱團。

同在男低音部的姜葳，大學時代就參加台大合唱團。合唱團上半季每兩周一次排練，下半季為了準備演出每周一次，既是對音樂的熱愛，也很享受校友們休息時一起吃點心聊天的時光。

義工何佳玲是台大校友，每年演出都會來幫忙。她說，今年很意外，大家都特別準時。一開場就觀眾席就坐得滿滿的，聽眾都提早來、準時進場。

整場演出以校園民歌「今山古道」、「聽泉」、「浮雲遊子」、「讓我們看雲去」結束。觀眾反響熱烈，紛紛上台獻花，掌聲經久不息。

北加 州台大校友合唱團2005年初成立，至今已有18年，是海外最早成立的台大校友合唱團。合唱團現有40多名團員，成員涵蓋1970年代到2010年代畢業的校友及親屬。校友合唱團除了積極參與社區活動及僑界文化活動外，每年一度公開演出，推薦經典曲目及當代新作，為灣區華人提供一個合唱藝術平台。