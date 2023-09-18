美超微廖益賢：盼與輝達攜手推動AI浪潮

廖益賢在北美台灣科技年會演講時表示，希望與輝達（NVIDIA）共同推動AI浪潮。（記者葛歆睿／攝影）

美超微（SuperMicro）資深副總裁暨共同創辦人廖益賢（Wally Liaw ）16日在北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）演講時表示，希望與輝達 （NVIDIA）共同推動AI 浪潮。

美超微成立於1993年，2007年於那斯達克掛牌，最早從事主機板設計及製造，近年逐步走向伺服器主機解決方案發展，以「少量多樣」的模組化特色，成為國際上數一數二的伺服器品牌廠。受惠AI題材，其營收在2022年實現翻倍增長，達到52億元。今年營收截至6月已經達到71億元。

廖益賢是美超微三位共同創辦人之一。他本次受邀擔任北美台灣科技年會主講人，以「推出最新的人工智能 構建塊解決方案，重新定義邊緣運算的性能」為題發表演講，向來賓介紹，美超微專為AI、ChatGPT、ML、LLM、Metaverse提供解決方案的黃金系列服務器，以及用於AI推理、訓練的邊緣計算。

廖益賢提到近期大熱的AI，並分享了美超微與有著「AI霸主」之稱的輝達（NVIDIA）的合作，早在十多年前就為輝達推出GPU融入服務器的設計。

輝達執行長兼創辦人黃仁勳今年6月參加台北國際電腦展覽會 (Computex) 也提及這段佳話。

他當時特地現身於美超微的主題演講，並擔任美超微創辦人梁見後的「神祕嘉賓」。二人在台上友好互動，展現交情匪淺。之後黃仁勳在接受媒體採訪時說：「（當時）沒有人相信GPU計算技術，只有梁見後（美超微執行長兼創辦人）幫助輝達打造全球第一款AI GPU。」

美超微繼續為輝達最新的GPU (grace)、GPU H100 (hopper) 提供唯一的服務器解決方案。「我們是第一個與輝達合作設計的服務器解決方案，」廖益賢說，「希望我們能夠共同推動巨大的人工智能浪潮、人工智能市場。」