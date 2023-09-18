告Westfield管理不善 American Eagle索賠

零售商指控Westfield管理不善，導致其購物環境「破敗不堪」。（Getty Images）

美國服裝品牌American Eagle近日對商業地產公司Westfield提起訴訟，指控該公司對位於舊金山 市中心的購物中心管理不善，導致其購物環境「破敗不堪」。

American Eagle在該購物中心一層擁有一家門店。該公司稱，Westfield違反了租賃協定，對購物中心的公共區域疏於管理，導致其門店員工遭受到槍枝暴力、人身攻擊、盜竊和搶劫等犯罪。

該品牌在申訴書上寫到，Westfield公司對商場內發生的問題不作為，將全部責任推卸給舊金山市府的管理者。「這不應該是American Eagle支付數百萬元所得到的回報，也不是Westfield所承諾的。」

American Eagle要求Westfield賠償其損失。對此，Westfield拒絕發表評論。

法律分析師克拉克（Steven Clark）表示，訴訟是零售商 尋求解除租約的慣用方式。American Eagle於2017年與Westfield簽訂了10年長約，將於2028年到期。「我認為American Eagle最終的目的是從長租約中解放出來。」克拉克說。

今年6月，Westfield公司決定停止支付5億5800萬元的貸款，將商場的控制權交給貸方管理。公司將原因歸結於舊金山市中心充滿挑戰的經營環境，導致銷售額、出租率和人流量大幅下滑。該決定是在購物中心多家主要零售商宣布退出後做出的，其中包括Nordstrom和Banana Republic。

舊金山市中心曾是一個繁華的零售區域，但在過去的幾年裡遭受巨大的打擊。Westfield公司表示，總銷售額已經從2019年的4.55億元降至2022年的2.98億元，人流量從2019年的970萬人次驟降至2022年的560萬人次。

舊金山市長布里德（London Breed）曾建議拆除廢棄的零售空間，包括整個Westfield購物中心。「我們甚至可以拆掉整棟建築，建造一個全新的足球場。」布里德說，「這裡可以成為試驗場，成就另一家公司的成功。」

根據市場研究公司Coresignt的數據，自2020年以來，聯合廣場周邊區域內已有50家零售店關閉，其原因也多種多樣，包括遠程辦公、線上購物、租金 上漲、遊民數量增加等，多數零售商將之歸結於無法控制的團夥盜竊活動。