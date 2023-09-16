老沙加緬度幽靈之旅 又回來了

沙加緬度歷史博物館將在萬聖節期間，恢復一年一度的老沙加緬度幽靈之旅。（翻攝自官網）

根據FOX40報導，沙加緬度歷史博物館 將在萬聖節 期間，恢復一年一度的老沙加緬度幽靈之旅，成為萬聖節期間最被矚目的當地活動。

網頁上寫著：快來加入沙加緬度早期的「幽靈」吧，他們將講述故事，幫助觀眾以不同的方式看待他們的死亡，謹防被蔑視的戀人、貪婪的建商和色彩繽紛的淘金熱人物，並聆聽人們如何生活和死亡的誘人故事，在我們美麗的城市。

根據網頁指出，整個活動的步行遊覽將從位於老沙加緬度第二街1002號的黑斯廷斯附樓（Hastings Annex）開始，全程大約持續一小時，建議參加者必須大於8歲，以免被嚇壞了。

目前開放幽靈之旅的時間為10月14日、10月21日和10月28日，遊覽時間為下午6時、下午6時30分、晚上 7時、晚上7時30分、晚上8時、晚上8時30分，活動風雨無阻，

門票每人35美元，可上網購買或致電博物館（電話：916-808-7059）購買。 博物館表示，所有門票銷售出去概不退還，不能兌換延後或提前的參觀日期，所以最好買的當下，就要確保自己有空。雖然這個活動非常有規模又盛大，不過才剛開賣，票就「售罄」了，有需求者，還是可以打電話給博物館，碰碰運氣。