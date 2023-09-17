加州鐵道博物館冬季最大噱頭 沙加緬度北極特快車 18日開賣

2023年沙加緬度「北極特快車」開始銷售，民眾先搶先贏。（翻攝自加州鐵道博物館官網）

沙加緬度「北極特快車」一直以來都是加州 鐵道博物館 冬天的最大噱頭，許多灣區 民眾也知道，這個門票其實相當一票難求。加州鐵道博物館正式宣布，博物館會員9月5日就可以預先購票，而一般民眾則從9月18日上午9時開始可以登錄網站購票，有興趣搭乘的民眾，務必先搶先贏。

根據中谷當地媒體KCRA3報導，沙加緬度「北極特快車」一直以來都是相當熱門的季節性活動。所謂的北極特快車，是由加州鐵路博物館收藏的老式火車牽引，共有七節車廂，等待登車時就有許多娛樂活動，上車後就有各種表演在車上進行。

「北極特快車」總行程時間約一小時，目標就是假想的「北極」，其實是「老鷹劇院」（Eagle Theatre），車上的活動非常豐富，工作人員會閱讀「北極特快車」的故事，也提供熱巧克力和小點心，一直到到站為止。

一到站，聖誕老人會在老鷹劇院等候所有乘客與小朋友，聖誕老人乘坐雪橇時還會贈送大家一人一個銀色的雪橇鈴作為禮物，接著火車就會返回沙加緬度老城區，路途中會與所有大小孩子一起唱聖誕歌，是相當棒的體驗。

南灣台裔民眾周慧羽說，她與小孩之前就看過「北極特快車」的電影，去年原本就打算要去沙加緬度搭「北極特快車」，但因為時間安排太趕，來不及買票，今年知道開始銷售車票了，相當開心，也非常期待感恩節的到來，希望感恩節時能順利搭上「北極特快車」，一起享受有如電影般的童話世界。

今年沙加緬度「北極特快車」乘車時間為是11月24日至12月20日，列車營運時間為每周三至周日下午3時30分、下午5時和下午6時30分、晚上8時等四個時段。票價為經濟艙每位乘客80元或每桌四人共320美元；頭等艙票價為每位乘客100元，或四人桌每桌400美元，購買頭等艙座位的人將獲得一個收藏杯。

2歲以下並可以坐在成人腿上的兒童免費，記得要穿上最溫暖的睡衣，參加活動才更有感覺喔。細節請參考沙加緬度「北極特快車」官網：https://www.californiarailroad.museum/events/polar-express。