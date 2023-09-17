我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

加州鐵道博物館冬季最大噱頭 沙加緬度北極特快車 18日開賣

記者江碩涵／沙加緬度報導
2023年沙加緬度「北極特快車」開始銷售，民眾先搶先贏。（翻攝自加州鐵道博物館官網）
2023年沙加緬度「北極特快車」開始銷售，民眾先搶先贏。（翻攝自加州鐵道博物館官網）

沙加緬度「北極特快車」一直以來都是加州鐵道博物館冬天的最大噱頭，許多灣區民眾也知道，這個門票其實相當一票難求。加州鐵道博物館正式宣布，博物館會員9月5日就可以預先購票，而一般民眾則從9月18日上午9時開始可以登錄網站購票，有興趣搭乘的民眾，務必先搶先贏。

根據中谷當地媒體KCRA3報導，沙加緬度「北極特快車」一直以來都是相當熱門的季節性活動。所謂的北極特快車，是由加州鐵路博物館收藏的老式火車牽引，共有七節車廂，等待登車時就有許多娛樂活動，上車後就有各種表演在車上進行。

「北極特快車」總行程時間約一小時，目標就是假想的「北極」，其實是「老鷹劇院」（Eagle Theatre），車上的活動非常豐富，工作人員會閱讀「北極特快車」的故事，也提供熱巧克力和小點心，一直到到站為止。

一到站，聖誕老人會在老鷹劇院等候所有乘客與小朋友，聖誕老人乘坐雪橇時還會贈送大家一人一個銀色的雪橇鈴作為禮物，接著火車就會返回沙加緬度老城區，路途中會與所有大小孩子一起唱聖誕歌，是相當棒的體驗。

南灣台裔民眾周慧羽說，她與小孩之前就看過「北極特快車」的電影，去年原本就打算要去沙加緬度搭「北極特快車」，但因為時間安排太趕，來不及買票，今年知道開始銷售車票了，相當開心，也非常期待感恩節的到來，希望感恩節時能順利搭上「北極特快車」，一起享受有如電影般的童話世界。

今年沙加緬度「北極特快車」乘車時間為是11月24日至12月20日，列車營運時間為每周三至周日下午3時30分、下午5時和下午6時30分、晚上8時等四個時段。票價為經濟艙每位乘客80元或每桌四人共320美元；頭等艙票價為每位乘客100元，或四人桌每桌400美元，購買頭等艙座位的人將獲得一個收藏杯。

2歲以下並可以坐在成人腿上的兒童免費，記得要穿上最溫暖的睡衣，參加活動才更有感覺喔。細節請參考沙加緬度「北極特快車」官網：https://www.californiarailroad.museum/events/polar-express。

博物館 加州 灣區

上一則

王自如3歲學芭蕾 美中台習舞 也領悟文化認同

下一則

首屆AAPI領導力峰會 群英聚加州

延伸閱讀

你家野火風險有多高？ 上這網站查詢

你家野火風險有多高？ 上這網站查詢
涉違反加州保護隱私政策 Google將付9300萬和解

涉違反加州保護隱私政策 Google將付9300萬和解
科羅拉多河水位回升 長期水資源危機仍在

科羅拉多河水位回升 長期水資源危機仍在
面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%

面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%
加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭

加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

2023-09-11 19:58
聖荷西的水上公園「Raging Waters」。(圖：Raging Waters提供)

加州聖荷西水上樂園Raging Waters倒閉 網嘆初戀與青春沒了

2023-09-10 21:28

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由