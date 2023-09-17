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首屆AAPI領導力峰會 群英聚加州

APAPA媒體部／沙加緬度報導
貴賓合影。（APAPA媒體部提供）
貴賓合影。（APAPA媒體部提供）

9月7日至8日加州亞裔美國人和太平洋島民立法核心小組（AAPILC）基金會啟動2023年亞裔美國人和太平洋島民領袖峰會。超過250名AAPI官員和領導人將齊聚金普頓索耶酒店（Kimpton Sawyer Hotel），與美國一些有名望的AAPI領導人進行交流和研討。

這是美國較大的亞裔美國人和太平洋島民公職人員聚會，出席者包括：國會議員羅卡納（Ro Khanna）、特德劉（Ted Lieu）和多麗絲松井（Doris Matsui），夏威夷州參議院議長羅納德（Ronald D. Kouchi）和來自喬治亞州、明尼蘇達州、紐約州、內華達州、北卡羅來納州、德州、猶他州和華盛頓州的AAPI立法者們，以及加州AAPI立法核心小組主席羅達倫（Evan Low）等。

AAPILC主席議員暨加州議員羅達倫表示：「我很高興能夠主辦首屆AAPI領導力峰會，並邀請我們國家眾多受人尊敬的亞裔美國人和太平洋島民領導人參加，以繼續幫助更多AAPI人競選民選公職並確保我們的社區在所有部門和行業都有代表。由於加州擁有全國三分之一的AAPI人口，因此我們有必要主持並幫助領導對話和努力，以便為我們的社區和所有美國人提供最好的服務、代表和倡導。」

「當我們聚集在一起時，亞裔美國人和太平洋島民的聲音會更強烈。我感到自豪的是，來自全國各地的許多AAPI民選官員和社區領袖將齊聚沙加緬度進行聯繫、學習和政治權利建設。這次峰會為我們提供了一個機會，讓我們進一步打擊反亞裔仇恨，確保將我們的貢獻和歷史納入學校課程，並滿足我們多元化社區的需求。我期待峰會期間舉行的重要對話，」亞太裔立法核心小組議會副主席、議員Mike Fong說道。

亞裔美國人立法核心小組參議院副主席、州參議員戴夫·明（Dave Min ) 表示：「作為美國最多元化的州，加州有機會也有責任帶頭營造一個環境，讓亞裔美國人的聲音不僅能夠表達出來，聽到但被放大。這次歷史性的峰會是從政策創新到社區代表的對話的重要平台。作為亞裔美國人和太平洋島民立法核心小組的副主席，我很榮幸能夠與我的同事們並肩作戰，為更加包容和公平的未來鋪平道路。」

加州AAPILC致力於代表和倡導AAPI社區的利益，包括增加AAPI在各級政府的代表性和參與度。亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹立懷（Mary Yin Liu），帶領APAPA分會領導人與學生實習生等參加了本次峰會。

國會議員Doris Matsui演講。（APAPA媒體部提供）
國會議員Doris Matsui演講。（APAPA媒體部提供）

亞裔 加州 參議院

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