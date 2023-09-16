聖他克拉拉縣新移民 創造巨大經濟收益

聖他克拉拉縣議員李洲曉就關於移民貢獻的研究報告發言。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣辦公室14日在縣政府大樓後花園舉行記者會，討論關於移民貢獻的新研究。這項由美國移民委員會與聖他克拉拉縣新移民關係辦公室合作發布的報告顯示，新移民給聖他克拉拉縣帶來巨大的經濟利益。而聖縣每五人中就有兩位是新移民。報告調查和分析了移民在本地區勞力、商務以及消費者購買力等諸多領域扮演的關鍵角色。

縣議員李洲曉（Otto Lee）在記者會上向來賓打招呼：「『新美國人國家歡迎周』快樂。我是縣議員李洲曉。我很可能也是本縣第一個移民縣議員。」「如果我沒搞錯的話，我相信你們的父母也是移民來到美國的，對嗎？」

「『國家歡迎周』是讓來自各種不同背景的鄰居相聚在一起的好機會，強調包容對於個體和家庭的重要性。我們的努力工作和團結一致造就了本縣的繁榮，」他說，「這是一個通過事實和數據展示移民對本縣和對我們國家做出的貢獻多麼好的時機。矽谷 給移民提供了機會和希望。而相應的，移民對本縣、灣區 以及更大區域內的經濟繁榮做出了超乎尋常的貢獻。」

「聖他克拉拉縣新美國人報告」的數據顯示：占人口總數40%的移民貢獻了聖他克拉拉縣54%的國內生產總額。2021年這個數字達到2550億元；聖他克拉拉縣有將近50萬的勞力是移民，緩解了本縣的勞力短缺。2021年，移民人口占縣總人口的40.6%，但卻占雇用勞力的49.9%；移民家庭 是聯邦福利的支柱。聖他克拉拉縣移民2021年為社保貢獻了51億元，為聯邦醫保貢獻了1.8億元。

移民也是創業群體的重要組成。2021年，聖他克拉拉縣一半的業主都是移民，他們創造了15億元的商業收入。移民為科技業STEM和其他關鍵行業輸送了人才。2021年，本縣STEM行業僱員中移民佔比67%，製造業佔比64%，專業服務人員中占比56%。

聖他克拉拉縣議長艾倫伯格 （Susan Ellenberg）說：「當我們說要讓我們縣成為撫養一個孩子最好的地方的時候，我們指的是所有的家庭和所有的孩子，不管他們是在哪兒出生、家裡說哪種語言。當我們歡迎對方和為彼此負責任的時候我們的力量是最強大的，我們的聯合是最完美的。」

縣行政長威廉斯 （James R. Williams）本身就是移民的後代。他說，聖他克拉拉縣非常珍視移民帶來的多元化。他強調，聖縣在提倡移民權利方面是領導者，包括反對和阻止川普政府從聖縣這樣歡迎移民的社區中抽走聯邦資金。

「我們一次又一次地和本縣的移民社區站在了一起，挺了過來，」威廉斯說，「我們認識到移民和多元化是本縣的基石，我們會一如既往地關注這些家庭的健康，福祉，尊嚴和平等，為他們提供支持。這一研究很好地展示了移民為我們的社區做出了多大貢獻。」

美國移民委員會政策與研究高級主管坎特訥 （Mo Kantner）說，聖縣「豐富的移民歷史」塑造了整個地區的文化和經濟。她指出，新移民只佔比全美人口的13%，但卻佔比聖他克拉拉縣的40%。

「有超過76萬5000新移民居住在聖他克拉拉縣。這裡將近56%的家庭有至少一位新移民，」坎特訥說，「這項報告量化了移民在本縣所做出的多方面的貢獻，以及他們多樣化的技能是如何幫助建立一個包容和充滿活力的社區的。」