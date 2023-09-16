20年考察80國 陶藝家周光真出書

「世界陶瓷文化遺產地圖」是這本書重要組成部分，這張地圖涵蓋了全球160多個國家或地區，圖片來源於周光真旅途中拍攝各地博物館的藏品或博物館授權使用的圖片等。（記者葛歆睿 / 攝影）

陶瓷家周光真在過去的近20年間走訪80多個國家的相關博物館 、陶藝基地、陶藝人物，收集陶藝歷史和資料。即使在疫情期間，旅行被迫中止，他仍然透過互聯網搜索、郵件、社交媒體與世界各地專家聯繫，整理圖文資料，最終著成「世界陶瓷文化遺產概覽」並於今年出版。

周光真指出，陶瓷藝術是各民族文化載體，世界上有多少烹調方法就會有多少陶瓷藝術風格。世界各地陶瓷工藝的發展取決於當地可獲得的礦產資源，承載者著民族的文化與風俗民情。在歷史上，全球文化交流如同水與空氣流動那樣無所不在，世界陶瓷文化發展就是一個不同文明互相借鑒、互相影響的過程。

周光真表示，從某種意義上說，這本書只是陶瓷歷史的滄海一粟，只提供了一些名稱和線索，就像一幅草圖，希望能夠讓對此感興趣的人可以根據這些名稱進行進一步的查詢和研究。

「世界陶瓷文化遺產地圖」是這本書的重要組成部分。這張地圖涵蓋了全球160多個國家或地區。圖片來源於周光真在旅途中拍攝的各地博物館的藏品或博物館授權使用的圖片，個人收藏的陶瓷藝術品，以及少量陶瓷類郵票的截圖。

周光真希望能夠將相關陶瓷文化圖像填滿世界地圖的每個角落，透過全球陶瓷文化遺產實地考察，發掘名不見經傳的民間藝術、原住民部落陶器，以達到內容覆蓋大部分地區的陶瓷文化遺產。

周光真出生於上海，1989年赴美自費留學，先後獲美國明尼蘇達大學德魯斯分校、加州 聖荷西州立大學碩士學位。他曾經擔任國際陶藝學會理事中國區代表，先後任聘為上海視覺藝術學院、四川美術學院、浙江麗水學院中國青瓷學院國際學術顧問，多家陶藝雜誌的撰稿人。出版著作包括「今日美國陶泥家」、「中國陶瓷文化旅遊手冊」、「鐵肩擔陶藝」、「現當代陶藝鑑賞與收藏」、「電窯燒製陶藝教程」等。

自1999年起，周光真組織與參加過許多國際陶藝交流活動，多次擔任國際陶藝大賽評委 以及眾多國際陶藝展覽的策展人。此外他還曾經在中國、美國、日本 、韓國、土耳其、瑞士等國家舉辦學術演講。他的作品曾經台灣國際陶藝雙年展，參加過美國、中國、日本和歐洲等展覽，並被不少博物館及私人機構所收藏。