世報中秋嘉年華 9/23庫市Main Street熱鬧登場

Silicon Valley Band ( SV Band ) 勁歌熱舞慶中秋，是本次世界日報中秋嘉年華的重頭戲。( SV Band 提供)

由世界日報 舉辦之中秋嘉年華活動，將於9月23日（星期六）在庫市Main Street時尚購物商埸內隆重舉行，這一場好吃好玩的戶外盛會，至盼您闔府前來歡度中秋佳節，共度美好周末。

2023 年的中秋嘉年華活動特色多多，分別介紹如下：

豐富多彩的全日主舞台節目：

由前東森主播李娜亞擔任主持人，表演重頭戲為Silicon Valley Band ( SV Band ) 的勁歌熱舞慶中秋的歌唱表演。 SV Band成軍多年，主要團員包括有王維，劉國維，林速貞，高蕙玲，陳琦信，劉方旋，劉方凱，項誠等人，雖是業餘歌者，但堅強的演唱實力不容小覷。SV Band 曾多次應邀在灣區 各大重要場合公開表演，大受好評，此次應世界日報之邀，將在下午兩場表演時段，分別演唱中外名曲，專業美麗的歌聲，值得期待。

「金色年華」攝影大賽：

由世界日報主辦，安樂居（On Lok )贊助的攝影大賽，共收到近250件參選作品，反響空前熱烈。來自灣區的老中青三代，分別用攝相頭，記錄了長輩耆英的退休生活，每一張照片都承載著一份感人的故事。目前這項活動已由專業評審分別選出各組前三名優勝者，頒獎典禮將於23日上午11時舉行，前三名優勝者除獲得奬金外，得獎作品將於嘉年華現場全日展示，另外15名佳作以及網路票選人氣獎亦將於同時段頒發奬金、奬品及獎狀。

台糖蘭花特價展銷：

每一年世界日報的嘉年華活動，台糖蘭花從不缺席，今年亦不例外，台糖蘭花聞名世界，經常受邀前往世界各地展銷，這些來自台灣的蝴蝶蘭種子，在灣區孕育長大，花朵美麗，花期可長達3至6個月，一直是中秋嘉年華活動上最受歡迎的嬌客，今年預計將展銷200盆，上午10時準時開賣，先到先得售完為止。

「農家樂」- 後院小天地，免費種子、瓜苗赠送

北加卅氣侯宜人，擁有種瓜種果得天獨厚的好天氣，灣區有一群愛好種植的現代農夫，嘉年華活動上齊聚一堂，除了發放絲瓜、山茼蒿、蠶豆、金針花、黃金梅、石榴花種子外，也將於現場與眾分享種植經驗。攤位開放時間為中午12時至下午4時。

親子 活動區-電動彈珠枱、彈跳蹦蹦床

童書專車今年開進了嘉年華親子區，為小朋友介紹好書，另外也特別情商南灣台灣同鄉會，設置了好玩的彈珠枱、蹦蹦床、歡迎大小朋友同去一探究竟。

台灣夜市美食：

嘉年華活動少不了的美食，今年將更勝以往，除了大受歡迎的台式滷肉飯，鹹飯糰、鐵路便當、酥炸臭豆腐、涼麵、鰻魚飯、牛腩飯、珍珠奶茶、丁香豆花、台式刨冰外，今年將新增車輪餅、月亮蝦餅，「走過路過，不可錯過的台味專賣區」，歡迎您來尋找屬於你我心中那份來自故鄉的美味。

中秋大月餅免費分享：

「月圓人團圓」的時刻，絕對少不了吃中秋月餅，循往例主辦單位特別邀請南灣知名糕餅名店-金麥食品公司，為大家準備了兩個巨型大月餅，下午2時30分舉辦切月餅儀式，由庫市市長魏虹及僑務委員也是金麥食品公司負責人李文雄共同主持，分裝後的大月餅將在旺旺大抽獎後與眾分享。

旺旺大抽獎-猜大月餅腰圍

今年的旺旺大抽獎的「特獎」是由中華航空及長榮航空公司贊助的舊金山往返台北-豪華經濟艙機票，主辦單位將安排在中午12時及下午四時兩個重要的階段，分別抽出，除了機票，其他獎品還包括：永和禮券、金麥禮卡、大同電器產品、亞歷山大牛排禮券、杉扣富健康養生用品、台糖蘭花綜合盆、高級電毯、尚品養生壺等。.

參加辦法非常簡單，只要剪下世界日報每日於B1 刋登之抽獎券，填具簡單姓名、電話，猜一猜鳯梨大月餅腰圍即可參加，好禮相贈，祝您幸運中獎。

中秋嘉年華舉辦時間：9月23日（星期六），上午10時至下午5時。舉辦地點在Main Street shopping Center：19401 Stevens Creek Blvd, Cupertino CA 95014。