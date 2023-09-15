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僑生歌唱總決賽 中文學校2學員入圍

本報訊
北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入圍僑務委員會「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽。（主辦單位提供）
北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入圍僑務委員會「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽。（主辦單位提供）

加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入圍僑務委員會「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽。僑委會將於美西時間9月22日辦理總決賽，並同步於YouTube平台網路直播，歡迎僑界踴躍上線觀賞。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，為鼓勵海外華語文學習，僑務委員會辦理2023年「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，經線上初賽、準決賽評比，選出15組「海外僑校（團）學生組」、4組「臺灣華語文學習中心TCML組」及16組「在臺僑生組」入圍總決賽。北加州學員在海外僑教組及TCML組獲得入圍，也是全美唯一及唯二入圍者。

僑委會訂於美西時間9月22日凌晨0時30分以播放錄製影片進行總決賽。屆時將選出「海外僑校（團）學生組」前三名、優選三名，「臺灣華語文學習中心組」選出前三名，也將特別邀請知名音樂人黃韻玲、丁曉雯及周治平擔任評審；另邀請歌手林沛蕎及上年度國內僑生組第一名李浩然擔任中場演出嘉賓。

總決賽網路直播：https://www.youtube.com/watch?v=0HelWPWTUbQ。

北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入...
北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入圍僑務委員會「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽。（主辦單位提供）
北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入...
北加州愛飛揚中文學校學生哈大沙、台灣華語文學習中心—愛飛揚中文學校學生韓潔心，入圍僑務委員會「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」總決賽。（主辦單位提供）

入圍 加州 北加

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