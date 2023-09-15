舊金山市圖助推 華語專班反應熱

金山灣區僑教中心續與駐舊金山處教育組合作協輔TCML與舊金山市立圖書館於6月至7月底開辦華語文課程專班。（主辦單位提供）

為積極推展台灣華語文學習中心走入主流社區，金山灣區僑教中心續與駐舊金山 處教育組合作協輔TCML與舊金山市立圖書館 於6月至7月底開辦華語文課程專班，計有TCML北加州 台灣會館、北加州中華文化學習中心、愛飛揚中文學校以及北加州中文學校聯合會、聖亞納中文學校與舊金山市立圖書館Anza等十間分館，以及庫比蒂諾、康曲柯士達、柏克萊公立圖書館開設華語文專班。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，僑委會推動台灣華語文學習中心專案，透過與舊金山圖書館合作，不僅讓民眾體驗TCML活潑教學魅力及台灣文化，也可有效推展台灣華語文學習中心品牌形象。

今年參與華語專班圖書館較過去更成長，除了屬於舊金山市立圖書館Anza、Excelsior、Golden Gate Valley、Ingleside、Main Library、Marina、Portola、列治文、Visitacion Valley及West Portal等十個分館，更擴大到金山灣區庫比蒂諾、康曲柯士達、柏克萊公立圖書館，計有逾百名學生。

各圖書館華語文課程於6月8日陸續開辦，使用僑委會「來！學華語」電子教材及全球華文網相關學習平台進行教學，為配合學員需求，以單元主題運用情境式教學，導入台灣優質教學資源，學員不用擔心課程銜接，並搭配文化活動加深記憶，6周課程7月29日結束。

日前於列治文分館辦理成果發表及學員分享會，舊金山市立圖書館感謝台灣華語文學習中心支援課程，對學員們在6周的所學表現印象深刻，也對教師用心設計課程予以肯定，各分館學員也開心分享學習成果、與各分館來自不同背景的學生彼此交流，對TCML及台灣文化留下深刻印象。