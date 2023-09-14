自動車取代輪椅 聖荷西機場亮相

拉瑪奈斯博士和同事演示乘坐自動車。（記者徐蓓蓓／攝影）

藍莓科技公司13日在聖荷西 峰田國際機場（San José Mineta International Airport ）大廳內，向媒體現場展示了自己的BBGo自動個人移動車。自動車主要為不想使用輪椅，但在機場內又需要幫助的人群設計。

自動車的設計將旅客在機場內的流程流線化，提供從登機牌掃碼到登機門的自主駕駛。中途還可以根據用戶需求在洗手間，餐廳和商店停留。車輛裝有用戶友好的多語種服務界面，還配置了自動防撞車系統。

藍莓科技的創始人和執行長拉瑪奈斯 （Rajeev Ramanath) 是在消費電子行業有超過20年經驗的工程師。拉瑪奈斯之前因為工作關係，在美國和亞洲之間頻繁飛行。在機場候機的時候，他注意到很多人需要幫助才能在現代化機場巨型的空間內到達自己要去的地方。掌握多種語言的他，能聽懂英語不流利的旅客抱怨，感受到他們在機場面臨的焦慮和惶恐。

拉瑪奈斯說：「藍莓科技非常驕傲在這裡展示我們突破性的產品BBGo。這一變革機場移動方式，是以乘客為中心的發明。我們創新型的自動移動系統重新定義了機場出行，使其變得比以往任何時候更加高效，舒適和友善。」

BBGo操作起來非常簡單。乘客只要掃描登機牌，自動車就會自動導航至登機口，途中可以根據個人需要作各種停留。乘客可以用一根操縱桿控制車輛運行，也可以根據需要手推。為了表達對突破各種玻璃天花板和變革了科學的女性科學家們的敬意，每一輛BBGo車都以一位女性科學家的名字命名。當天在現場展示的這輛試驗車，就以1964年贏得諾貝爾 化學獎的霍奇金 (Dorothy Hodgkin)的名字命名。

拉瑪奈斯沒有透露BBGo車的定價，但表示，未來將主要以租賃而不是銷售方式經營移動車業務。同時提供維修服務。他坦言自己希望獲得更多融資 ，以便及早將車輛原型投入生產。

阿拉斯加航空聖荷西航站經理羅伯茨 （Andre Roberts) 表示，在對這一新科技寄予厚望的同時，也有很多擔心。他尤其關注自動車在急轉彎時候的控制能力，希望能更多地在真實場景下，特別是機場繁忙時候，觀察移動車的實際表現。

羅伯茨指出，目前對於航空公司來說，主要的需求痛點是「臨時需求」。他考慮可以用幾台BBGo移動車作為機動，在出現「最後一分鐘」旅客需求時使用。暫且不考慮用移動車完全取代傳統的輪椅服務。