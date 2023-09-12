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東方果蠅入侵南灣 隔離區內自種蔬果只能自己吃

記者孫愛薇／南灣報導
檸檬、柑橘類是加州常見的後院作物，也是東方果蠅入侵的主要作物。（記者孫愛薇／攝影）
檸檬、柑橘類是加州常見的後院作物，也是東方果蠅入侵的主要作物。（記者孫愛薇／攝影）

加州灣區四季如春，在自家後院種植蔬果都能有很不錯的收穫。許多居民在院子裡種植檸檬、橘子、蘋果等平常不需要特意照護的蔬果，收穫頗豐時還會分享給鄰居好友。但由於東方果蠅（oriental fruit flies）的入侵，聖他克拉拉縣官員宣布，聖縣部分地區需要進行本土水果與蔬菜農產品的隔離政策。在隔離區規範內自家種植的蔬果不能離開居家範圍。另外，隔離區內蔬果的丟棄方式也需要額外特別注意。

地圖標示紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要...
地圖標示紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

聖他克拉拉縣中文公共訊息官張繼月（Anne Chang），表示，聖他克拉拉縣檢測出有東方果蠅的蹤跡，為避免加州農產業未來遭遇重大損失，聖他克拉拉縣部分地區都需要將本土產出的蔬果和一般的農產品隔離開來。

張繼月提醒民眾，在隔離檢疫區內的水果蔬菜都不能離開院子、不能離開住家。自己種植的蔬果只能在自家食用，也不能送人。如果要丟，要裝在袋子綁緊，丟到一般垃圾桶內，不能放在有機園藝垃圾桶（green waste）。她同時表示，希望民眾能將這份重要訊息多多轉傳給隔離區內的家人朋友，讓所有人一起保護加州的農產業。

東方果蠅是源自亞洲的入侵型農產業害蟲，會在果實上產卵，幼蟲會鑽進果實中，進而導致農作物無法食用。加州天氣得天獨厚，適合種植多種農產品，是農業大州。東方果蠅會造成許多加州的農產品損害，例如酪梨、蘋果、柑橘類水果、番茄與辣椒，都是重點受害植物。

如果未來不能將東方果蠅完全滅絕，而讓東方果蠅入侵加州、並且在加州的環境中生根，對於加州的農產業將會產生極大的影響。張繼月指出，希望每位居民都能注意隔離區的蔬果處理規範，也不要私自從國外進口農產品到國內。日前聖縣才查獲兩名越南人走私的農產品內含有入侵性果蠅物種幼蟲。沒有按照合法進口管道的農產品，也可能內含有入侵性果蠅物種。一旦外來種入侵，將會造成加州環境與農產業浩劫。

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