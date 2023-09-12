「防野火」牧羊訪東灣 河岸吃草超萌 華人帶孩「追星」

盧音秀帶小朋友在溪旁的步道騎腳踏車，同時觀看山羊吃野草，寓教於樂。（受訪者提供）

由於加州 野火屬於季節性的自然災害，冬季降雨長出的野草，在夏秋季時成為乾燥的可燃物質。因此許多灣區 城市都雇請牛仔前來放牧山羊，利用山羊吃野草的特性，將環境中野火的發生因素降低。由於眾多的羊群到來市區內，讓東灣居民興起追羊風潮。

「機智的美國生活」的版主盧音秀，就在聯合市（Union City）的阿拉米達溪（Alameda Creek）旁，遇見山羊正在執行防野火公務吃野草中：「每年公務山羊都會到河岸吃乾燥的植被。山羊只要到社區，附近鄰居們都很興奮。這些大名鼎鼎的公務山羊有公職。鄰居們戲稱牠們公務羊。社區版每天都在追公務羊的行蹤。」

阿拉米達溪（Alameda Creek）旁，正在執行防野火公務的山羊群。（受訪者提供）

為期約10天 羊比去年多

育有幼童的盧音秀，對於山羊執行公務非常興奮，認為這是一個寓教於樂的教育 機會。她說：「今年我在遛娃時遇到鄰居告知羊來了。第一時間得到山羊來到社區附近河堤的消息，同時我也把訊息發送出去。幾乎每天都跟同學好友鄰居們約看山羊，這次公務羊出現時間為期十天左右。」

她表示，山羊們自然分群執行工作。只要靠近小羊區，可愛的小山羊就會好奇地跑出來跟民眾互動。現場的小朋友都非常開心可以跟小山羊有近距離互動的機會。盧音秀甚至有一天還帶著孩子們看到羊媽媽漲奶，一群肚子餓的小山羊圍著羊媽媽討奶喝。羊群之間的自然互動非常可愛，又具有教育意義，讓孩子們了解自然生態的重要性，以自然的方式防治天然災害。

在溪旁的野草中，可以看到為數不少的山羊正在吃野草執行公務。（受訪者提供）

今年的山羊群聲勢浩大，吸引更多民眾前來追星。盧音秀說：「羊群比去年更多，更能讓孩子們見識到山羊吃草的能力驚人。也因為這樣，今年山羊移動速度很快。今天看到牠們、可能明天就離開了。大家都希望羊群有GPS定位，能告知民眾可以去哪裡追羊。」

佛利蒙市議員黃潔宜 （Teresa Keng）表示，佛利蒙市內有雇請山羊前來吃野草防治野火，安排的地方就在Sabercat Creek Historical Park。選擇山羊來防治野火，主要是因這一地點的河岸生態環境敏感。為了保護原有的自然環境，所以採用自然生態的山羊來做防治野火的工作。

對於大家好奇牛仔與山羊放牧防治野火的費用為多少，她說，2022年到2023年度的放牧費用為8萬4444元。但由於能提供這項服務的供應商有限，加上近來的勞工成本不斷增加，費用每年都會有所調整。