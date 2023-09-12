聖他克拉拉縣 放寬MedAssist申請條件

聖他克拉拉縣放寬MedAssist計畫年齡和收入條件，為更多居民提供哮喘吸入器、糖尿病藥物或腎上腺素自動注射器補助。（聖他克拉拉縣提供）

聖他克拉拉縣放寬MedAssist計畫的年齡和收入條件，為更多居民提供哮喘吸入器、糖尿病 藥物或腎上腺素自動注射器（EpiPens）補助。家庭年總收入不超過聯邦貧窮標線（Federal Poverty Level）949%的所有年齡段居民，都可以享受這項福利 。這意味著，聖縣年收入13萬8364元的個人和年收入28萬4700元的四口之家都符合條件。

MedAssist向符合條件的居民提供每月補助金，透過幫助他們支付救生藥物費用，鼓勵他們按照醫生的處方服藥。

聖他克拉拉谷醫療保健公司（Santa Clara Valley Healthcare）藥房服務主任辛格（Narinder Singh）說：「我們知道自付費用可能會造成巨大的經濟負擔，這對公眾來說是實現真正節省的絕佳方式。」

聖縣議員兼健康與醫院委員會主席西米蒂安（Joe Simitian）表示，MedAssist是一個簡單且易於實施的計畫，可以為因高昂醫療費 用而面臨艱難決定的家庭提供經濟援助。他鼓勵所有合資格人士註冊MedAssist，稱已有超過1000個家庭透過MedAssist獲得了所需的幫助，並希望這個數字盡快翻倍。

MedAsist的一般資格標準分別為：

一、所有年齡段。

二、住在聖他克拉拉縣。

三、持有哮喘吸入器、糖尿病藥物或腎上腺素自動注射器的有效處方。

四、滿足家庭自付費用醫療支出和家庭年度總收入要求。

符合資格的民眾可訪問網站getmedassist.com進行在線申請，或下載紙本申請表並將其提交到任何聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）的藥房網點。該計畫提供多種語言版本的信息與支持，想了解更多資訊可致電：4089702001，或訪問網站：GetMedAssist.com。