聯邦參議員范士丹丈夫遺產訴訟 法官下令調解

法官下令范士丹丈夫遺產訴訟進行調解。（美聯社）

舊金山 高等法院法官11日下令聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）和她已故丈夫的遺產託管人進行調解，以解決雙方在逝者龐大資產使用權問題上的激烈爭執。

舊金山紀事報（Chronicle）報導，法官皮奎特（Roger Piquet）在周一的聽證會上說：「如果可以的話，我希望得到一個全面的結果。」這表明他希望友好地結束范士丹女兒凱瑟琳‧范士丹（Katherine Feinstein）在6月、7月和8月提起的3起訴訟中概述的糾纏不清糾紛。

范士丹的丈夫、金融家布魯姆（Richard Blum）在長期罹患癌症 後，於2022年2月去世。凱瑟琳擁有母親法律事務的代理權。她在法庭文件中辯稱，參議員並未按照信託協議的規定從布魯姆的遺產中獲得任何資產。

這三起訴訟的核心問題是，布魯姆去世時希望傳承的金錢和財產應由誰控制。范士丹認為，擔任託管人的布魯姆的長期商業夥伴克萊因（Michael Klein）和肖爾文克（Marc Scholvinck），既沒有得到布魯姆的適當任命，也沒有在他去世後得到她本人的適當任命。范士丹於2022年8月任命凱瑟琳為遺產的共同受託人，凱瑟琳是她前一段婚姻的孩子。

代表范士丹和代理受託人的律師表示，他們同意法官的判決，並提議由退休法官雅各布斯‧梅（Jamie Jacobs-May）擔任調解人，私下解決他們在資產分配和Stinson海灘社區Seadrift豪宅房屋地契問題上的爭執。凱瑟琳出席了周一的聽證會。

代表范士丹的律師哈托格（John Hartog）表示，她有「絕對權利」迫使克萊因出售房屋。今年6月的訴訟稱，布魯姆的三個前妻女兒想繼續使用這所房子，並由范士丹承擔費用。這實際上減少了范士丹的遺產數額。

代表克萊因和肖爾文克的律師布拉奇尼（Steven Braccini）一直對凱瑟琳是否擁有母親的委託權，或她是否代表參議員的意願表示懷疑。近年來，人們對范士丹精神狀況的擔憂與日俱增。民主黨同事坦言，他們擔心她記憶力衰退，無法勝任工作。

布拉奇尼在周一的聽證會上說：「沒有證據表明參議員想要什麽。」此外他還補充，范士丹也沒有提供分析報告來證明，出售Stinson海灘的房子比較出租房子「是更好的選擇」。

在周一的聽證會上，皮奎特指示雙方律師在12月18日前完成調解，並參加1月22日的情況會商。如果雙方無法達成解決方案，布拉奇尼要求進行審判。