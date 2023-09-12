金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠難扶正

權威的高層建築地基工程師表示，舊金山千禧大廈恐怕永遠保持傾斜。（美聯社）

最新監測數據顯示，耗資1億元進行修復工 程的舊金山 千禧大廈（Millennium Tower）似乎已停止進一步下陷和傾斜，但傾斜角度並沒有依照工程師預測的進度縮小，甚至有可能永遠都無法修正。

今年6月，作為修復計畫的一部分，建築團隊完成了在千禧大廈北側和西側地基上植入18根地樁的工程。監測數據證實，修復工作已成功阻止千禧大廈進一步下沉。享譽國際的高層建築地基工程師普洛斯（Harry Poulos）表示，這是一項重大的成就。

然而，普洛斯也帶來一項壞消息。他說：「他們的目標是大幅度修正傾斜，對此，恐怕他們並未達成目標。」

修復工程師依靠一個複雜的電腦模型，來預測千禧大廈被地樁撐起後會有什麼反應。他們的模擬分析認為，千禧大廈被撐起後的頭六個月裡，會持續修正其傾斜度，最多可修正四吋。

然而，最近的監測數據顯示，在支撐工程完成後的九天內，千禧大廈的傾斜度改善了0.75吋，但接下來兩個多月陷入停滯。

普洛斯懷疑，在支撐工程完成後，傾斜度就已獲得最大程度的改善。他說：「除非你能神奇地把大廈進一步撐起，否則，大廈的傾斜度不太可能再有改善。」

如果建築物無法繼續自行修正傾斜度，從千禧大廈西北角測量，千禧大廈將永遠傾斜29吋。

不過，舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspection）的官員認為，這次的修復工程阻止了千禧大廈傾斜問題繼續惡化。他們發出聲明說：「任何程度的復原都是好消息，但不是修復工程的主要目的。預計傾斜會隨著時間持續修正。」

有專家指出，如果證明傾斜度沒有繼續改善，那問題可能出在地基東側下方90呎深的地下牆上。這堵牆是為了保護隔壁建築的地下停車場建造的，埋在地基下方。如果希望大廈的傾斜度進一步改善，可能需要將這堵牆的位置往下降。