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舊金山擬重啟緊急警報系統 經費卻無著落

編譯組／綜合報導
茂宜島火災讓防災準備工作成為舊金山施政要點。市長布里德與市議長佩斯金上月宣布，計畫重新啟動舊金山市四年前停止運作的緊急警報系統。(Getty Images)
茂宜島火災讓防災準備工作成為舊金山施政要點。市長布里德與市議長佩斯金上月宣布，計畫重新啟動舊金山市四年前停止運作的緊急警報系統。(Getty Images)

舊金山市長布里德與市議長佩斯金(Aaron Peskin)上月曾自豪地宣布，計畫重新啟動舊金山市停止運作的緊急警報系統，但兩人皆未說明如何籌措費用。

日前在市議會上，佩斯金承認，市長辦公室已確定撥款500萬元用於警報系統重新上線，但仍不知資金從何而來。市長辦公室則告訴「舊金山觀察家報」，正在整理資金計畫以納入警報系統項目。

布里德發言人薩法爾查德(Parisa Safarzadeh)解釋，資金項目經常改變，因此將重新審視所處情況與最需要項目，並重新確認優先順序。他指出，可從夏威夷茂宜島發生火災甚至於前所未見的冬季暴風雨，吸取教訓，必須做更好的準備，以確保公眾安全。氣候改變是真正的挑戰，而且無法預測。

換言之，舊金山市正在尋求可借取經費的其他計畫。但是，佩斯金對預算模糊感到不滿。他告訴「觀察家報」，若市長辦公室未能獲取經費，或延後另一個有價值的資金項目來支付警報系統經費，他將提案自城市儲備金提取經費，用來支付警報系統費用。

有鑑於茂宜島拉海納鎮上月發生野火、導致至少115人喪生，防災準備工作被提升為舊金山市首要考慮重點。

原有的戶外公共警報系統由109個警報器組成，安裝在全市電線桿與建築物頂部，不僅可發出警報聲響，還可用多種語言廣播訊息。每周二中午測試警報，曾是舊金山的生活常態。但由於擔心容易受到駭客攻擊與濫用，系統於2019年離線。

夏威夷火災發生後，布里德召集罕見的市長災難委員會會議，自此之後，市府決定優先對已離線四年的公共警報系統進行安全升級。佩斯金將警報系統離線歸咎於疫情，疫情也改變了舊金山市政的優先順序。市府的財政限制，也無助於系統升級。

當然，二次世界大戰期間開發的警示居民可能有空襲的緊急警報系統，到今天技術已發展了很多。舊金山市目前透過「AlertSF」系統提供文字警報訊息，並在社交媒體「X」(先身為Twitter)以@SF_Emergency發布警報。

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