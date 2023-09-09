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酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

矽谷食物銀行每月平均服務50萬人 急需大量義工

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khong。（Jaslyn Nguyen攝影）
在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khong。（Jaslyn Nguyen攝影）

矽谷最主要的食物銀行「第二次豐收」（Second Harvest）日前宣布，受經濟下行、物價上漲和通貨膨脹的影響，目前工作量已經達到疫情期間的水平，每月平均要服務大約50萬人。其中一半是兒童和依賴固定收入的老人。還有很多需要同時打好幾份工來維持生計的低收入家庭。巨大的需求導致人員的短缺，「第二次豐收」目前急需大量義工來維持正常運作。

資料顯示，雖然作為公共緊急事件的新冠疫情已經結束，但疫情帶來的影響遠未結束。尤其是很多疫情紓困政策陸續終止，科技公司持續裁員，導致一些家庭經濟壓力不斷增長。食物分發地點排隊領取的隊伍愈來愈長，致電食物求助熱線的人也愈來愈多。

低收入家庭面對飛漲的物價尤其脆弱，因為食物和燃料占據了他們大部分的開銷。手頭緊的時候，人們會首先減少食物消費來減少固定開支。「第二次豐收」提供的食物中有一半是新鮮食材，包括奶製品，以及肉蛋等蛋白質來源。

「第二次豐收」食物銀行總裁巴柯（Leslie Bacho)對記者表示，除了需求不斷增加之外，疫情帶來的居家辦公潮流也導致了團體義工人數的下降。過去食物銀行是不少公司團建的首選。現在她們比以往任何時候都更依賴個人義工。

雖然有20年來堅持志願服務的資深義工，食物銀行也很歡迎偶爾來義工服務一兩個小時的人。 官方網站上的登記義工並不複雜。「第二次豐收」在整個大矽谷地帶上百個服務站點，也使得加入義工服務非常方便。可以選擇在倉庫裡幫助打包新鮮的食物，也可以選擇在社區分發點為困難群體分發食物。

去年一年，義工為「第二次豐收」貢獻了超過21萬6000小時，價值549萬元的服務，相當於104名全職員工全年的工作量。

提到此前搖滾巨星泰勒絲(Taylor Swift)在聖他克拉拉演唱會期間的捐贈，巴柯表示，感謝名人通過自己的影響力引起對食物短缺問題的關注。他強調，食物銀行的物資來源實際上超過70%都來自個體捐贈，只有不到10%來自於政府發放。

「第二次豐收」食物銀行是矽谷慈善食物系統的中心樞紐，服務從德利市到吉爾洛 (Gilroy)之間的廣大地區。去年平均每月發放1100萬磅左右的食物，全年達到1億3000萬磅。登記義工可以訪問官方網站shfb.org。

在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khon...
在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khong。（Jaslyn Nguyen攝影）
在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khon...
在Second Harvest倉庫幫忙的義工Alexander Kek-Khong。（Jaslyn Nguyen攝影）

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