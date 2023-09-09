台世新女籃來美移地訓練 學美式球風

來自台灣的世新大學女子籃球隊結束為期8天的美國移地訓練，圖為世新女籃與Foothill大學女藍在Foothill大學籃球館合影。（記者葛歆睿 / 攝影）

來自台灣的世新大學女子籃球隊結束為期8天的美國移地訓練。本次世新女籃隊一共有14名球員造訪洛杉磯 、舊金山 ，隨隊教練為何正峰、王宣雲、徐恩惠三人。

在今年世界大學運動會籃球賽打進女子組最後四強決賽的中華隊，有5名世新大學女籃球員，出任中華隊總教練的就是世新大學的總教練何正峰。

何正峰表示，本次世新女籃來美移地訓練意義重大，不僅是球隊疫情以來的首次海外集訓，所有隊員也是首次來到美國。而美國籃球的魅力讓全世界著迷，對球員來說是難得的取經機會。「美式球風對她們來說是新奇的，」他說，「亞洲球員身材偏嬌小，訓練模式和身體對抗不太一樣，對她們來說是比較不一樣的學習。」

據何正峰介紹，集訓期間除了和大學籃球對共同訓練，還在洛杉磯與一隻社會組冠軍隊打了一場練習賽，並特地安排球員們觀看了一場WNBA比賽，「從開始熱身到比賽結束她們都很震撼」。

何正峰表示，已經看到此次美國移地訓練對球員觀念起到的積極影響，例如球賽模式、打球態度、與球迷互動方面，並期待回到台灣在賽事中看到球員們的成長。

世新女籃在舊金山灣區與Foothill大學女籃共同訓練了3日。Foothill大學女籃總教練Mike表示，與台灣球隊共同訓練對Foothill女籃球員來說是非常棒的經歷。他稱讚世新女籃球技卓越，具有競爭力，幫助Foothill女籃球員了解台灣籃球風格，雙方切磋互相學習。