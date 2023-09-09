台世新女籃來美移地訓練 學美式球風
來自台灣的世新大學女子籃球隊結束為期8天的美國移地訓練。本次世新女籃隊一共有14名球員造訪洛杉磯、舊金山，隨隊教練為何正峰、王宣雲、徐恩惠三人。
在今年世界大學運動會籃球賽打進女子組最後四強決賽的中華隊，有5名世新大學女籃球員，出任中華隊總教練的就是世新大學的總教練何正峰。
何正峰表示，本次世新女籃來美移地訓練意義重大，不僅是球隊疫情以來的首次海外集訓，所有隊員也是首次來到美國。而美國籃球的魅力讓全世界著迷，對球員來說是難得的取經機會。「美式球風對她們來說是新奇的，」他說，「亞洲球員身材偏嬌小，訓練模式和身體對抗不太一樣，對她們來說是比較不一樣的學習。」
據何正峰介紹，集訓期間除了和大學籃球對共同訓練，還在洛杉磯與一隻社會組冠軍隊打了一場練習賽，並特地安排球員們觀看了一場WNBA比賽，「從開始熱身到比賽結束她們都很震撼」。
何正峰表示，已經看到此次美國移地訓練對球員觀念起到的積極影響，例如球賽模式、打球態度、與球迷互動方面，並期待回到台灣在賽事中看到球員們的成長。
世新女籃在舊金山灣區與Foothill大學女籃共同訓練了3日。Foothill大學女籃總教練Mike表示，與台灣球隊共同訓練對Foothill女籃球員來說是非常棒的經歷。他稱讚世新女籃球技卓越，具有競爭力，幫助Foothill女籃球員了解台灣籃球風格，雙方切磋互相學習。
世新大學女子籃球隊為中華民國大專體育總會UBA公開組女一級強權，不久前剛奪得本學年度的大專籃球聯賽公開女一級冠軍以及佛光盃國際邀請賽冠軍，為UBA第一個四連霸的公開女一級女子籃球隊。培育的畢業校友前往職業籃球隊已有9名，分別效力於WSBL台元紡織與台灣電力女子籃球隊。
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