富比世百大財務顧問 灣區媽媽教室開講

蕭朱玲是富比世百大財務顧問，有25年專業法律與財稅經驗。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室將於9月15日舉行財經講座，邀請保險 財務專家蕭朱玲主講「信託的迷思、更改與執行，兼談遺產與退休 的規畫」。蕭朱玲是富比世百大財務顧問，有25年專業法律與財稅經驗。她將與僑胞面對面，探討信託、遺產與退休的規畫策略。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，生與死一直是人生必經的起點與終站，沒有人能預測未來，要如何能提早退休享受生活，又兼具配合信託遺產的財務規畫，需專家協助，這次演講內容將包括投資報酬率與稅法規畫如何影響退休規畫，以及信託的迷思、更改與執行。

蕭朱玲來自台灣，畢業於台大法律系，35年前到美國並取得法律與稅法學位，在加州 成為執業律師，25年前加入紐約人壽，結合稅法、信託、理財產品的知識，展開財務顧問專業工作。她作為矽谷一名領軍保險業務經紀人，為個人和公司企業提供保險與財務產品，專長是為加州的「高淨值」客戶及其家人和公司，提供量身訂做的保險與財務策略。

蕭朱玲在專業工作外，過去二十年來，也是社區活躍一員，積極參與各種社區活動和慈善贊助，回饋社會，2023年躍升為富比世全美頂級財務顧問第11名、加州第一名。

時間：9月15日10至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電話：408-252-7070