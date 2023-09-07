亡夫遺產爭議 范士丹：委託女兒處理 家務事無關參議院

范士丹首開腔談論家庭經濟糾紛。（美聯社）

聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）6日告訴「紀事報（Chronicle），她將自己個人的法律事務委託權交給了她的女兒凱瑟琳‧范士丹（Katherine Feinstein）。范士丹說：「我已經讓我的女兒來處理這個案子。這樣我就可以專注於我在華盛頓的工作。」

范士丹能否動用亡夫布魯姆（Richard Blum）的資產，一直是三起訴訟中的爭議焦點，每起訴訟都是由參議員通過她的女兒（作為她的實際代理人）在6月、7月和8月針對遺產共同受託人提起的。

這些訴訟指控，范士丹一直無法獲得其亡夫的任何資產。受託人拒絕簽署一份贈與契約，將位於史廷森海灘（Stinson Beach）Seadrift社區有門控的一處住宅轉讓給范士丹。受託人在經濟上虐待老人。他們拒絕回應任何付款請求，並在經濟上不適當地優惠了布魯姆前一段婚姻中的女兒。

「這都是家務事。坦率地說，這與參議院 或其他任何事情都無關，」范士丹告訴紀事報。

在上周的一份法律文件中，共同受託人對范士丹女兒參與參議員的法律事務表示質疑，「范士丹作為一位在任的美國參議員，理應有能力任命一位受託人。但卻似乎不能以自己的名義提交申請，這一點令人費解。」

7月份的訴訟稱，在患上帶狀皰疹後，范士丹一直無法動用布魯姆的資產來支付巨額醫療費 用。范士丹於2月底被診斷出感染帶狀皰疹病毒，並於3月初住院治療。她離開參議院長達三個月之久，並一直忍受著疾病帶來的併發症。自今年5月重返以來，當被問及長期缺席參議院會議一事時，范士丹稱她沒有缺席，她一直在工作。

受託人表示，范士丹在6月份要求獲得近17萬元的醫療費用。儘管受託人克萊因（Michael Klein）和肖爾文克（Marc Scholvinck）此前表示，他們「從未拒絕向范士丹支付任何款項」。但後來在8月31日的一份文件中承認，他們尚未按照范士丹的要求支付這筆費用。克萊因和肖爾文克是布魯姆的長期商業夥伴。

兩位受託人表示，凱瑟琳指控他們拒絕支付范士丹的醫療費用是「完全不相關的」，旨在 「制造媒體奇觀，轉移訴訟的真正目的，即解決誰應該是合法受託人上的分歧」。

案件的聽證會定於9月11日在舊金山法院舉行。