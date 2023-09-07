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東北醫療中心 德利市開新診所 啟動醫師培訓

記者王子涵／舊金山報導
全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）
全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）

東北醫療中心（NEMS）6日宣布，將在位於德利市的Seton醫療中心開設全新的Sullivan診所，並開啟內科住院醫師培訓項目。聯邦眾議員穆林（Kevin Mullin）、聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）等官員參加了當天新診所的剪綵活動。

新開設的培訓項目由國會批准的醫學教育項目THCGME注資，意在為醫療服務欠缺、收入水平較低的社區培養新進醫護人員，擴大醫療服務範圍。THCGME計畫自2010年被批准以來，已在全美81個健康中心培訓1096名內科醫師及牙醫。該項目的畢業生繼續在初級醫療服務的比率高達81%，而傳統住院醫師的比率只有21%。

聖馬刁縣議員卡內帕（中）與四位參與培訓項目的學員。（記者王子涵╱攝影）
聖馬刁縣議員卡內帕（中）與四位參與培訓項目的學員。（記者王子涵╱攝影）

THCGME計畫將於本月30日到期，若國會不頒布新的立法，所有培訓項目將失去聯邦資金的支持。

出生於德利市的聯邦眾議員穆林承諾，將在國會中為該計畫爭取更多資源。他強調了該計畫對社區的重要性，「自1893年以來，Seton醫療中心一直為選區中最弱勢的人群提供關鍵的醫療保健服務。」穆林說，「我很高興看到Seton醫療中心與東北醫療中心合作，培訓下一代初級醫療服務者。」

全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）
全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）

2020年Seton醫療中心曾瀕臨破產，聖馬刁縣議會緊急通過了一項2000萬元的撥款，以維持醫院的運營。代表該地區的縣議員卡內帕表示，Seton醫療中心服務包括華裔、菲律賓裔、愛爾蘭裔等所有少數族裔社區，醫院為病人提供了高質量的護理。「我特別高興內科住院醫師培訓項目啟動，五名參與者將開始為期三年學習，成為服務於社區的力量。」

東北醫療中心首席健康官Kenneth Tai表示，目前初級醫護人員的短缺將會進一步加重，而通過NEMS醫師培訓項目可以解決這一問題。

全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）
全新的Sullivan診所提供初級醫療、針灸和行為健康服務。（記者王子涵╱攝影）

新開設的診所位於Seton醫療中心醫療辦公樓一層，提供包括初級醫療、針灸和行為健康服務，有能力為2500名患者提供服務。診所內配有十間體檢室，並提供牙科和驗光配鏡等服務。

眾議員 醫學 破產

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