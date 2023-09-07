上月失蹤Netflix工程師 浮屍舊金山海灣

Yohanes Stefanos Kidane 8月14日在聖荷西上了一輛Uber之後失蹤，8月29日宣布死於金門大橋附近海灣。（取材自臉書）

據北灣馬連縣治安官辦公室稱，上個月被報失蹤的一名Netflix工程師已被發現死亡。8月29日（星期二）上午11時41分左右，加州 公路巡警與馬連縣治安官辦公室驗屍部門取得聯繫，稱有人在舊金山海灣的水域中看似失去知覺，反應遲鈍。

據警長辦公室稱，一艘船在金門大橋 東北方向發現了屍體。美國海岸警衛隊接到通知後趕往該地區，發現一名無生命跡象的男性漂浮在海灣中。

該男子被打撈上岸，並送往蘇沙利度的金門站，醫護人員宣布他已經死亡。警方說，由於當事人的生理狀況，沒有對其進行人工呼吸。

在宣布死亡時，由於腐爛、暴露在水中並被海洋生物侵蝕等原因，當事人的遺體幾乎無法辨認。驗屍官、聖荷西 警察局、加州公路巡警馬連辦公室、司法部失蹤和身分不明人員科以及金門大橋管理局，共同完成了調查。

8月31日星期四，當事人的身分得到確認，他名叫Yohanes Stefanos Kidane，22歲，來自聖荷西。他的發現和去世已通知其親人。死因被確定為鈍器擊傷，溺水是重要誘因。