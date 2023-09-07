見無家者身陷危機 舊金山急難局：撥打911 非緊急打311

舊金山正在開展一項新的教育活動，告訴市民當他們在街上看到有人遭遇醫療危機時應該怎麼做。（舊金山應急管理部提供）

「擔心街上的行人安全？請撥打911！」舊金山 市政府官員告訴市民，當他們看到無家可歸的人遇到醫療緊急情況，或認為吸毒者可能用藥過量時，應立刻撥打911。但如果是非緊急情況，則可以撥打311。

這是舊金山市急難管理局推廣的一項最新教育 活動，旨在讓居民了解何時撥打911，何時不撥打911。

居民和商戶通常希望能幫助街頭上那些處於危機中的人，並減少帳篷，清理混亂的人行道。現在，市府在公交車內外、商業走廊沿線和社交媒體上張貼廣告，呼籲街上的市民，成為健康監督員和潛在的救生員，向需要急救的人伸出援手。

市府急難管理部門發言人薩莫拉說：「我們希望人們知道，如果您擔心某人的安全，可以撥打911。但是，如果您在人行道上看到露營地上的雜物，或者您想為某人聯繫食物資源，可以撥打311。當然，如果您不確定該怎麼做，請撥打911，我們訓練有素的調度員會知道該怎麼做。」

薩莫拉希望居民們知道，911調度員服務是獨立於警察部門的，在適當的時候，無論是潛在的用藥過量還是精神健康危機，都會使用警方的替代服務。

健康專家們一致認為，該市要求居民幫助減少吸毒過量者和無家可歸的鄰居，這是一個明智的想法，有助於提高911調度員的工作效率。在公眾宣傳活動結束後，調度員能最大可能減少處理非緊急情況的電話。

舊金山加大成癮醫學 專家西卡龍博士（Dr. Dan Ciccarone）說，本市的芬太尼危機需要「多方面的解決方案」，其中包括讓本市居民參與進來。他說：「任何能夠朝著正確方向前進的解決方案都應該被採用。讓公眾參與進來，並不需要花費很多錢，而且這意味著更廣泛的關注和同情，我們所有人都有責任提供幫助。」

薩莫拉說：「讓你知道每個團隊的名字並不那麼重要，重要的是讓你知道我們有專門的街頭應對團隊來幫助需要幫助的人。如果你看到了這種情況，你可以根據情況撥打這兩個號碼，我們會在合適的情況下派出合適的團隊。」